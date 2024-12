Sénégal: Louga - Une « mobilisation urgente » préconisée pour faire face aux violences faites aux femmes et aux filles

Louga — La secrétaire générale de l'association Synergie pour l'autonomie de la femme (SAF), Aida Sy Diop, appelle à une mobilisation urgente des autorités, des partenaires locaux et des citoyens face à l'ampleur des violences faites aux filles et aux femmes, insistant sur la nécessité d'une prise en charge renforcée des victimes et de mesures préventives immédiates.

« Face à l'ampleur des violences que subissent nos filles et nos femmes, il est urgent que les autorités, les partenaires locaux et chaque citoyen s'engagent activement pour assurer une prise en charge adéquate des victimes et mettre en place des mesures de prévention efficaces », a-t-elle déclaré.

Aïda Sy Diop s'entretenait avec des journalistes, mardi, lors de la clôture des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une manifestation qui se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre.

Elle a souligné que cette cérémonie de clôture avait pour but d'encourager les femmes à dénoncer les abus et à prendre la parole sur des sujets souvent tus dans les communautés rurales.

Aïda Sy Diop a partagé, à cette occasion, « des cas préoccupants de violence sexuelle signalés dans la région ».

« Avant de venir, j'ai été informée qu'à Keur Momar Sarr, une commune située dans le département de Louga, cinq jeunes filles, dont l'une âgée de moins de huit ans, seraient victimes de viol. Les familles ont porté plainte auprès de la gendarmerie, mais le présumé violeur est encore en fuite », a-t-elle rapporté, avant d'insister sur « la nécessité de mettre en place des mesures urgentes pour protéger les femmes et les filles ».

« Nous demandons des financements pour autonomiser les femmes, des formations en technique de conservation et la formalisation des activités économiques à travers des documents comme les registres de commerce », a-t-elle plaidé.

Dans cette dynamique, Aïda Sy Diop a également souligné « l'urgence de créer des maisons d'accueil pour toutes les femmes notamment les victimes de violences ».

« Ces structures permettront aux femmes de bénéficier de soins appropriés et de soutien psychosocial, parce que dans certaines zones rurales comme Louga, le poids des responsabilités familiales, le manque de moyens et l'isolement social rendent la situation encore plus difficile », a-t-elle ajouté.

Aïda Sy Diop considère que « la mobilisation des autorités, des partenaires locaux et des citoyens est essentielle pour répondre à ces défis ».

Elle dit espérer que « cet appel sera entendu et que des actions concrètes suivront pour offrir un avenir meilleur aux femmes de notre région ».