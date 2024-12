Sénégal: Alioune Dione salue la contribution des OSC dans lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles

Diamniadio — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a salué, mardi, à Diamniadio, dans le département de Rufisque (ouest), la contribution des organisations de la société civile dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

"Je tiens à saluer, ici l'action militante et l'engagement soutenu des organisations de la société civile qui contribuent de façon significative et sans relâche à l'éveil des consciences sur les impacts négatifs de la violence sur la vie des femmes et des filles et sur l'évolution de la communauté humaine", a-t-il notamment déclaré.

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire présidait la Journée de sensibilisation et de mobilisation des agents et partenaires techniques et financiers de son département pour la prévention et l'éradication des violences basées sur le genre.

La rencontre qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, a enregistré la participation de plusieurs acteurs notamment des représentants de la société civile et la ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca) ainsi que des officiels et partenaires stratégiques.

"Nous devons insister sur l'importance de l'éducation dans ce combat. Eduquer les enfants et les jeunes adultes sur le respect, l'égalité et l'émancipation est fondamental pour changer les mentalités, parce que la véritable transformation de notre société passe par la prévention", a souligné Alioune Dione.

"Nous devons sans nulle doute, rendre efficace et pérenne les mécanismes de prise en charge de ces violences en vue de réduire de façon drastique leur taux de prévalence ; c'est dans cette perspective que s'inscrit les actions de mon département qui oeuvre pour un accès inclusif aux financements", a-t-il ajouté.

Pour mieux lutter contre le fléau, a-t-il soutenu, "nous devons travailler ensemble, en tissant des alliances entre les gouvernants, les organisations non gouvernementales, les entreprises, et les citoyens".

"Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque individu se sent en sécurité et respecté", a-t-il dit, avant de renouveler sa gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur "précieuse collaboration" dans la mise en oeuvre de nos politiques de développement.