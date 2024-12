Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi promet de promouvoir l'agriculture, la pêche et l'élevage

Le Président de la République s'est montré déterminé, ce mercredi 11 décembre dans son discours sur l'Etat de la Nation devant le Parlement réuni en congrès, à promouvoir le secteur agricole afin de diversifier l'économie du pays.

« Pour la première fois, à travers la Loi de finances 2025 que je vais promulguer dans quelques jours, les crédits alloués à l'agriculture sont accrus et maintenus au-dessus de 11 % du budget national, bien au-delà de l'objectif fixé dans le cadre des accords de Maputo », a noté Félix Tshisekedi.

En octobre 2024, a-t-il rappelé, dans le cadre de la coopération avec la Banque africaine de Développement, la RDC lancé, par l'entremise du Fonds social de la République Démocratique du Congo (FSRDC), le Programme de transformation de l'Agriculture (PTA-RDC), bénéficiant d'un financement de 6,6 milliards de dollars américains sur dix ans.

« L'autosuffisance alimentaire ne doit pas demeurer un slogan. Elle doit devenir une réalité. Et nous avons les moyens », a annoncé Félix-Antoine Tshisekedi. Il promet d'engager les moyens supplémentaires pour l'encadrement et l'accompagnement des pêcheurs et des éleveurs.

Relancer la pêche et l'élevage

En ce qui concerne le secteur de la Pêche et de l'Élevage, le Président Félix Tshisekedi a indiqué que « des intrants et équipements ont été distribués à des milliers de pêcheurs artisanaux, notamment dans les provinces de la Tshopo, du Tanganyika et de Kinshasa, renforçant ainsi leurs capacités productives ».

« Poursuivant cette dynamique, le Gouvernement a honoré ses engagements concernant l'acquisition de huit bateaux de pêche industrielle. Les dernières formalités et ajustements techniques seront rapidement achevés, afin de les mettre en service dans les meilleurs délais. De plus, pour relancer la filière avicole, un programme ambitieux a été adopté en octobre 2024, prévoyant le développement de huit pôles à travers le pays. Ces pôles soutiendront les petits éleveurs, les fermes et les PME, consolidant la croissance de ce sous-secteur », a affirmé le Chef de l'État.