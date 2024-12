Cote d'Ivoire: Cojep / Gestion des affaires étatiques - Blé Goudé partage sa vision avec des cadres de son parti

Charles Blé Goudé rêve de diriger la Côte d'Ivoire. Porté par cette ambition, il a déjà sa vision de la gestion des affaires étatiques qu'il a présentée, le week-end dernier, aux cadres de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep).

À la faveur d'une sortie détente dénommée " Campus militant du développement" à Petit Bondoukou, village situé dans la localité de Fresco, il a déclaré que si d'aventure, le Palais présidentiel lui ouvrait les bras, il ne serait pas « un chef de faction ».

Mais plutôt une personnalité qui rassemble et porte l'intérêt général. Pour ce faire, l'ancienne figure de la galaxie patriotique a dit avoir besoin de collaborateurs dévoués, compétents, qui vont travailler en toute honnêteté et pour le bien-être de tous, pour une Côte d'Ivoire développée et souveraine. « Je ne veux pas former des collaborateurs qui vont devenir de futurs voleurs. Je ne veux pas former des collaborateurs qui disent notre temps de bouffer va arriver. La Côte d'Ivoire n'est pas la casserole de quelqu'un. Celui qui t'entretient te tient. C'est à ça que notre génération doit échapper. Vous avez des idées. Vous avez des compétences. Personne ne peut vous les arracher », a-t-il insisté.

Le président du Cojep, au cours de cette rencontre en pleine nature, a soutenu que l'un de ses projets sera le développement de l'économie locale axée sur la promotion et la réalisation d'activités génératrices de revenus. « Il faut réinventer l'agriculture ivoirienne. Le président Charles Blé Goudé est là pour faire ce travail », a-t-il fait savoir. Puis d'ajouter : « Tout militant stable est celui qui doit se prendre en charge et prendre le parti en charge. Le campus militant du développement est une plateforme mise en place par le Cojep, afin de permettre aux cadres et aux décideurs de tous horizons de trouver des solutions, d'échanger autour des questions et d'apporter des solutions durables aux défis socio-économiques de la Côte d'Ivoire ».

Ce campus militant du développement avait pour thème : « Apporter des solutions pratiques aux défis socio-économiques des peuples de Côte d'Ivoire ».