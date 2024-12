Sénégal: Finances publiques - Le ministère de l'Économie lance un programme de renforcement des compétences du personnel

Dakar — Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération a lancé le Programme d'excellence en leadership dans le secteur public africain (LEAPS), avec la collaboration de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), dans le but de relever "les défis complexes" liés au leadership du personnel chargé des finances publiques sénégalaises.

"Le programme LEAPS offre une occasion aux hauts cadres de diverses institutions de gestion des finances publiques du Sénégal de s'engager, d'apprendre et de diriger avec excellence", a expliqué le secrétaire général dudit ministère, Mouhamadou Bamba Diop, lors du lancement de cette initiative.

Ce programme les aidera à "façonner l'avenir" des administrations pour lesquelles travaillent ces cadres et à "améliorer les conditions de vie de [leurs] concitoyens", a poursuivi M. Diop.

Le LEAPS va du cadrage macroéconomique au contrôle externe de gestion. Il prend en compte l'exécution budgétaire.

Mouhamadou Bamba Diop estime qu"'il est crucial de doter nos cadres de compétences nécessaires pour relever les défis complexes et les mutations perpétuelles".

Le secrétaire exécutif de l'ACBF, Mamadou Bitèye, assure que le LEAPS va aider à renforcer les capacités des hauts cadres chargés de la gestion des finances publiques dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et le Zimbabwe.

Le programme englobe le développement personnel, les stratégies organisationnelles et "une compréhension plus large de l'écosystème de la gestion des finances publiques", a-t-il signalé.

Le coaching efficace et le "mentorat de leaders africains renommés" sont inclus dans les modules de formation, selon l'ACBF et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

Les modules permettront aux fonctionnaires sélectionnés pour le programme de "mettre en oeuvre les réformes nécessaires en utilisant des approches qualitatives et pratiques", a indiqué M. Bitèye.

"Le système de management a besoin d'être revisité afin de combler les lacunes et d'améliorer la gestion des hommes et des services", a signalé Cheikh Ndiaye, le coordonnateur de la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Sénégal.

M. Ndiaye souhaite que le programme permette aux bénéficiaires, dont il fait partie, d'être "plus performants" pour apporter plus de performances à l'Administration publique sénégalaise.