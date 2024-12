Tunisie: Onudi - Trois décennies d'engagement pour l'industrie tunisienne

«Depuis la signature de l'accord de base de coopération en 1994, la Tunisie et l'Onudi ont conçu et mis en oeuvre des centaines de programmes visant à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience de l'industrie tunisienne», a déclaré Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, lors de la célébration des trois décennies d'une coopération entre la Tunisie et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).

La Tunisie et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) ont célébré lundi soir, au Palais des Congrès de Tunis, trois décennies d'une coopération riche et dynamique, en présence de Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, de Gerd Müller, directeur Général de l'Onudi, et de Lassaad Ben Hassine, Représentant de l'organisation en Tunisie. L'événement a rassemblé plus de 150 participants, dont des ambassadeurs, des cadres de l'administration tunisienne, des membres du secteur privé et des ONG.

Un engagement partagé

Fatma Thabet Chiboub a souligné que ce partenariat repose sur un engagement commun en faveur d'un développement industriel inclusif et durable. « Depuis la signature de l'accord de base de coopération en 1994, la Tunisie et l'Onudi ont conçu et mis en oeuvre des centaines de programmes visant à renforcer la compétitivité, l'innovation et la résilience de l'industrie tunisienne », a-t-elle souligné.

La ministre a également présenté les nouvelles stratégies nationales pour l'industrie et l'énergie, adoptées avec une vision à l'horizon 2035. Ces orientations ambitionnent de moderniser le tissu productif, de renforcer l'attractivité de la Tunisie en tant que plateforme d'investissement et de développer le potentiel des secteurs porteurs. Dans le domaine de l'énergie, elle a insisté sur la nécessité d'accélérer la transition énergétique en maîtrisant la demande, en diversifiant le mix énergétique grâce aux énergies renouvelables et en réduisant la dépendance au gaz naturel.

«L'objectif ultime est de parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050, grâce à une décarbonation progressive et socialement juste de l'industrie tunisienne», a-t-elle souligné.

Ce partenariat avec l'Onudi a également favorisé la coopération régionale et internationale, notamment dans le cadre de projets de coopération Sud-Sud. Chiboub a mis en lumière l'impact positif de cette collaboration, qui a permis de partager l'expertise tunisienne avec d'autres pays et de diversifier les initiatives à l'échelle régionale. Elle a aussi mis en avant des projets récents issus de cette coopération, notamment le projet « Employment4Youth - L'Industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d'Ivoire », ainsi que Creative Tunisia, axé sur le renforcement des chaînes de valeur de l'artisanat et du design.

Elle a également souligné des initiatives visant à autonomiser les femmes dans les régions Afrique du Nord et Moyen-Orient pour un développement inclusif et durable.

Des priorités stratégiques pour 2025 et au-delà

De son côté, Lassaâd Ben Hassine a indiqué que, depuis la signature de l'accord-cadre de coopération en 1994, l'Onudi s'est imposée comme un partenaire clé de la Tunisie, contribuant à la transformation de son économie à travers un soutien actif dans des secteurs stratégiques.

«De l'industrie à l'agriculture, en passant par l'artisanat et plus récemment l'industrie 4.0, cette coopération a permis de concrétiser des projets innovants et porteurs de changement... En 2024, cet engagement se matérialise par la mise en oeuvre de 11 projets, représentant un budget global de 41 millions de dollars.

Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité des secteurs économiques clés, à générer de la valeur ajoutée et à promouvoir un développement durable aligné sur les priorités nationales», a-t-il précisé dans une déclaration accordée à La Presse.

Cette cérémonie a, également, été l'occasion de présenter un nouveau chapitre de la coopération : le lancement prochain du Country Partnership Programme (PCP). Ce programme quinquennal, en cours de préparation avec le ministère de l'Industrie, vise à définir des objectifs clairs et à aligner les projets sur le plan de développement national 2023-2025 ainsi que sur le cadre de coopération des Nations unies. « Les trois piliers stratégiques identifiés pour ce programme incluent le développement de l'hydrogène vert, l'industrialisation à l'horizon 2035 et la transition énergétique, avec pour ambition d'accélérer la modernisation industrielle tout en répondant aux défis environnementaux », a-t-il expliqué.

« Un des points marquants de cette collaboration réside dans le recours massif aux compétences locales. A ce jour, 99 % des projets, tels que « Creative Tunisia » et « Pampat Tunisie », s'appuient sur une expertise tunisienne, preuve de la qualité et de la solidité des ressources humaines nationales. Cette dimension s'étend au-delà des frontières, avec une Tunisie qui exporte désormais son savoir-faire dans le cadre de la coopération Sud-Sud. L'exemple de la Mauritanie, s'inspirant des succès tunisiens dans la mise à niveau industrielle, illustre cette dynamique », a-t-il souligné.

Sur un autre plan, il a précisé que l'impact des projets sur les régions intérieures du pays a également été mis en avant. Les hubs récemment inaugurés à Gabès et Gafsa, ainsi que d'autres initiatives dans 18 gouvernorats, traduisent une volonté d'intégrer toutes les régions dans les bénéfices de cette coopération.