Tunisie: Une première - Une tente de cirque tunisienne s'installe à Mornag pour des spectacles inédits

Dans un événement culturel exceptionnel, la première tente de cirque itinérante fabriquée en Tunisie et la première de son genre dans le monde arabe sera inaugurée le 20 décembre 2024 sur la place Miami, à Mornag 1, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Ce projet innovant proposera des spectacles contemporains de cirque sans animaux, offrant au public une expérience artistique moderne et immersive. Les représentations se poursuivront jusqu'au 5 janvier 2025.

Ce qui rend cette tente véritablement unique, rapporte l'agence Tap, c'est qu'elle a été entièrement conçue et fabriquée par des artisans et techniciens tunisiens. Réalisée par « Papa Roni pour les arts du cirque », elle constitue la première de ce type dans la région arabe. Chaque étape du projet, de la conception à la production, a été menée par des ingénieurs et professionnels tunisiens, soulignant le savoir-faire local et l'initiative nationale.

Avec une hauteur de 12 mètres et un diamètre de 30 mètres, cette tente peut accueillir jusqu'à 600 spectateurs. Elle est équipée des dernières technologies en matière d'éclairage et de son, assurant une expérience visuelle et sonore exceptionnelle qui accompagne chaque performance. L'intérieur est pensé pour garantir le confort du public tout en créant un cadre idéal pour les spectacles. On y retrouve notamment une salle d'accueil, une grande salle de spectacle principale, ainsi qu'une salle technique réservée aux artistes de cirque.

Le concept du cirque proposé est novateur : il s'éloigne des représentations traditionnelles en n'utilisant aucun animal et se concentre entièrement sur la performance humaine. Les spectacles, mettant en avant des acrobaties spectaculaires, des numéros aériens, des équilibres fascinants et des danseurs virtuoses, sont soutenus par des effets visuels et des musiques sélectionnées avec soin. Ce mélange unique d'art visuel, de technologie et de performance physique crée une expérience immersive qui ravira le public.