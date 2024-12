Algérie: 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre - Rebiga préside une cérémonie à la Place de la Résistance à Alger

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a présidé, mercredi, à la Place de la Résistance (Alger) une cérémonie commémorative du 64e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a affirmé que l'Algérie, qui a, toujours, été "fidèle aux principes de sa glorieuse Révolution, et aux sacrifices de son vaillant peuple, restera attachée à ses positions en faveur des causes humanitaires justes, d'autant qu'elle avance à pas fermes sur la voie du renouveau et du développement dans divers domaines, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en dépit de l'ampleur des enjeux et des défis auxquels est confronté notre environnement régional et international".

"Nous exprimons notre reconnaissance et notre profond respect à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), qui veille à la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du pays, à la protection de ses frontières, et à la défense de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de l'unité de son peuple", a ajouté le ministre.

Evoquant les manifestations historiques du 11 décembre 1960, M. Rebiga a affirmé que celles-ci "ont donné un nouveau souffle à la Révolution, et avaient ouvert la voie à son internationalisation et à la collecte de soutiens internationaux, ce qui s'est traduit par l'inscription de la cause algérienne à l'ordre du jour de la 15e session de l'Assemblée générale des Nations-Unies, sans compter le soutien politique et l'élan médiatique que ces évènements ont suscité en faveur de la Guerre de libération".

"Les manifestations populaires étaient une étape à forte portée symbolique et fortement expressive du ralliement du peuple autour de sa direction.

Elles ont, aussi, sur un autre plan, frayé la voie vers la consécration des positions de principe de l'Algérie indépendante dans son soutien aux causes justes et au droit à l'autodétermination et dans son attachement aux principes de décolonisation et de non-ingérence dans les affaires internes des peuples et des nations", a-t-il poursuivi.

Ce processus a consacré "la ligne diplomatique et politique qui imprime les positions de l'Algérie, aujourd'hui, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le concert des nations, ainsi que ses relations avec les différents pays", des positions, a-t-il dit, empreintes de sagesse et de pondération, et en faveur des droits des peuples et des nations.

La cérémonie de commémoration s'est déroulée en présence des membres des deux chambres du Parlement, du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, des Secrétaires généraux des organisations de la famille révolutionnaire, des Moudjahidate et des Moudjahidine, ainsi que des représentants de la société civile et des cadres de l'Etat des différents corps.

A cette occasion, des gerbes de fleurs ont été déposées sur la stèle commémorative à la Place de la Résistance, avant la récitation de la Fatiha du saint Coran à la mémoire des valeureux martyrs d'Algérie.