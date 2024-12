Congo-Brazzaville: Ministère de la Réforme de l'Etat - Sévérin Aimé Ouadika installé dans ses fonctions

Le nouveau directeur général de l'évaluation des réformes, Sévérin Aimé Blanchard Ouadika, a officiellement pris son service, le 10 décembre, à Brazzaville. Pour l'occasion, une brève cérémonie empreinte des us et coutumes de l'administration publique congolaise a été présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio.

La cérémonie d'installation du nouveau directeur a marqué une étape déterminante dans le processus d'institutionnalisation et de professionnalisation de l'évaluation des réformes au Congo. Nommé par décret n-2024-2754 du 20 novembre 2024, le promu s'est réjoui de cette nomination tout en mesurant aussitôt l'ampleur des tâches qui l'attendent « Nous avons des défis à relever et comme vous le savez, nous avons un cadre problématique, le plan national du développement qui a des dénombrements au niveau des ministères. En ce qui concerne la direction chargée de la Réforme de l'Etat, il est question de mettre en exergue les orientations gouvernementales consignées dans les documents stratégiques ».

Acteur de la transformation institutionnelle et organisationnelle de l'administration publique, la direction générale de l'évaluation des réformes a pour principal rôle de veiller à la pertinence, à la cohérence, à l'efficacité, à l'efficience et à l'impact des réformes élaborées et mises en oeuvre à l'échelle du gouvernement afin de garantir leur contribution effective à l'amélioration de la gouvernance publique au Congo.

A ce propos, le ministre délégué auprès du ¨Premier ministre chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, a déclaré : « Cette direction n'a pas été créée pour être, mais pour faire. Faire ce qui relève de ses attributions dont il me plairait de rappeler ici un certain nombre, à savoir promouvoir l'évaluation des performances individuelles des personnels de l'Etat sur la base de la gestion axée sur les résultats ; élaborer conjointement avec d'autres administrations concernées les outils de suivi et d'évaluation des réformes et enfin apporter un appui technique en matière de suivi et évaluation des réformes ».

Pour ce faire, le ministre délégué, Luc Joseph Okio, a exhorté le nouveau directeur général de l'évaluation des réformes à mesurer la lourde responsabilité qui l'incombe afin de conduire cette structure vers un horizon heureux. « Vous êtes dès aujourd'hui le principal animateur, le manager que le gouvernement a choisi pour animer cette importante direction générale au sein du ministère chargé de la Réforme de l'Etat. Vous avez été choisi en fonction de vos compétences, de vos états de service et de votre expérience. Le gouvernement de la République attend que vous vous mettiez dès ce jour à la tâche, en vue de l'accomplissement des missions qu'il vous a confiées.

Soyez donc ce leader transformationnel qui impacte son entourage, son équipe, donne l'impulsion et qui fait toujours beaucoup avec peu de ressources », a-t-il déclaré. Et le ministre délégué d'ajouter: « Je vous recommande de jouer pleinement votre rôle à la tête de votre équipe technique, de travailler sans désemparer et de vous mettre résolument au service de l'Etat pour le bien de la République...L'évaluation se fait avec des outils modernes qu'il conviendrait de maîtriser pour lui rendre son efficacité.

C'est une des tâches qui attendent le directeur général de l'évaluation des réformes. » S'adressant par la même occasion aux agents dudit ministère, Luc Joseph Okio les a encouragés à combattre les antivaleurs néfastes à l'action publique : « Votre travail doit être guidé par le sens de l'éthique et le respect de la déontologie ».