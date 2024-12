Afrique: Ligue africaine des champions - Les résultats de la deuxième journée

Al Hilal Omdurman du Soudan est pour l'instant le seul club à avoir fait le carton plein lors de la phase de poules de la Ligue africaine des champions.

Le club soudanais a aligné sa deuxième victoire en autant de matches en dominant le 8 décembre le Tout-Puissant Mazembe sur le score 2-1. Al Hilal prend la tête du groupe A avec six points devant MC Alger (4 points) vainqueur de Young Africans sur le score étriqué (1-0). Le TP Mazembe (1 point) et Young Africans (0 point) occupent respectivement la troisième et quatrième place du groupe. Les deux équipes vont s'affronter lors de la troisième journée prévue pour les 13 et 14 décembre pendant qu'Al Hilal croisera MC Alger.

Dans le groupe B, aucune équipe ne s'est imposée lors de la deuxième journée. Maniema Union et le Raja de Casablanca ont fait jeu égal 1-1 tout comme AS FAR de Rabat et Mamelodi Sundowns. Le FAR reste leader avec quatre points devant Mamelodi Sundowns et Maniema (deux points). Le Raja est dernier avec un point. Lors de la troisième journée, Maniema Union recevra AS FAR de Rabat et les Mamelodi Sundowns seront aux prises au Raja .

Dans le groupe C, Al Ahly, le tenant du titre, a été tenu en échec sur le terrain d'Orlando Pirates 0-0, gardant la tête du groupe avec quatre points à égalité avec son adversaire . Dans l'autre match, CR Belouizdad, tombeur de l'AC Léopards de Dolisie au tour préliminaire, a ramené une précieuse victoire sur le terrain du Stade d'Adibjan 1-0, revenant à une unité des deux leaders. Al Ahly -CR Belouizdad et Stade d'Abidjan- Orlando Pirates est au menu de la troisième journée.

Dans le groupe D, Sagrada Espérança et l'Espérance de Tunis ont fait match nul 0-0. Nul blanc également entre le Djoliba AC et Pyramids FC. Au classement, Pyramids FC compte quatre points devant Esperance de Tunis (quatre points également). Sagrada Esperança et Djoliba AC comptent chacun un point. Lors de la troisième journée, Djoliba AC recevra Sagrada Esperança et Espérance de Tunis accueillera Pyramids FC.