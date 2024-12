Afrique: Le Golfe de Guinée perd un billion de dollars par an

Luanda — La zone maritime de la région du Golfe de Guinée perd environ un milliard de dollars américains par an, à cause de la piraterie, de la pêche illégale, du vol en mer et de la drogue, selon le doyen du Centre d'études stratégiques en Afrique (CEEA), Assis Malaquias .

L'expert s'exprimait en marge d'un atelier sur la mise en oeuvre du Code de conduite de Yaoundé (CCY), soulignant qu'il ne s'agit que d'une quantification monétaire.

Il a ajouté que, notamment en ce qui concerne les poissons, la perche est encore plus présente en raison des effets multiplicateurs qui affectent négativement les populations.

Il a donc indiqué qu'une plus grande attention devrait être accordée à la lutte contre la pêche prédatrice en raison des inconvénients qu'elle provoque.

Selon Assis Malaquias, face aux défis de la piraterie, des vols en mer ou de la drogue, le plus important est de trouver des structures et des formes de collaboration entre les pays pour mettre fin à ces pratiques négatives.

Dans ce contexte, il a considéré les zones qui couvrent le Nigeria et le Cameroun comme étant les plus préoccupantes dans la région du Golfe de Guinée.

Assis Malaquias a souligné le rôle de l'Angola dans cette région, non seulement dans le domaine de la sécurité maritime, mais aussi parce qu'il est signataire du Code de conduite de Yaoundé et, par conséquent, assume des responsabilités dans le domaine de son opérationnalisation.

Il a considéré la récente visite du président américain Joe Biden en Angola comme un "signe extrêmement important" de l'engagement des autorités de ce pays à travailler ensemble et à relever ces défis.

À son tour, le directeur pour l'Amérique du ministère des Relations Extérieures, Felisberto dos Prazeres, a déclaré que l'atelier vise à renforcer la sécurité et la gestion durable des mers, et constitue donc une excellente occasion d'analyser les efforts conjoints pour protéger les océans et les mers, ainsi que les ressources qui sont des propriétés communes des peuples.

Il a affirmé que la sécurité maritime est fondamentale pour le développement économique des États du Golfe de Guinée et d'autres, car, a-t-il expliqué, elle garantit des routes commerciales maritimes sûres et sécurisées.

Selon lui, une évaluation régulière et efficace de l'architecture actuelle de sécurité maritime contribue à améliorer et à assurer la sensibilisation dans le domaine maritime en identifiant les lacunes et les points forts en matière de surveillance, de contrôle ainsi que de partage d'informations de sécurité pour une meilleure réponse aux menaces maritimes.

Il a souligné que ces dernières années, les pays d'Afrique de l'Ouest ont connu des progrès considérables dans ce domaine.

À son tour, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola, James Story, a exprimé son intention de travailler avec l'Angola et d'autres pays pour protéger les mers de la région.

Il a déclaré qu'il était important de partager des informations, des renseignements, des tactiques et des pratiques sur ces questions afin que les pays sachent ce qui se passe dans les eaux maritimes.

Pour le diplomate, chaque pays a sa souveraineté et doit protéger son patrimoine.

Pour le chef du Centre d'Opérations Maritimes de la Marine Angolaise, Sebastião Gregório, le pays travaille à l'acquisition de ressources et au renforcement des infrastructures de sécurité, telles que les bases navales, les centres d'opérations maritimes, la documentation relative aux aspects juridiques et l'interaction de tous les départements ministériels.

Le Code de conduite de Yaoundé est l'un des nombreux protocoles de sécurité maritime apparus en Afrique au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, dans un contexte d'attention accrue de la part des États africains et des partenaires internationaux au domaine maritime.