Angola: L'OGE/2025 approuvé par les commissions spécialisées du Parlement et passe au vote final jeudi

Luanda — Le projet de loi de finances pour l'année économique 2025 (OGE/2025, sigle en portugais) a été approuvé mardi par les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale et sera soumis jeudi au vote global final.

Les parlementaires des 1ère, 4ème et 5ème commissions ont approuvé le rapport d'avis conjoint de l'OGE/2025, par 30 voix pour, 14 contre et une abstention, tandis que le projet de résolution a été approuvé par 30 voix pour, aucune abstention et 14 contre, lors d'une séance à laquelle a participé le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Le projet de loi de finances pour l'année économique 2025 comprend des recettes et des dépenses évaluées à 34,63 billions de kwanzas et présente, comme principales lignes de force, une croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de 4,14 pour cent, motivée par la croissance du secteur non pétrolier, qui pourrait croître de 5,1 pour cent.

Le budget prévoit également la réduction de la TVA sur les équipements de production, de 14% actuellement à 5%, en maintenant le délai de paiement introduit en 2023 jusqu'à 24 mois.

Le document comprend également des mesures visant à soutenir les investissements dans la sécurité alimentaire, à travers la restructuration et la dynamisation du secteur des céréales, le renforcement de la mécanisation agricole, principalement en ce qui concerne la production agricole familiale.

Cette proposition a été préparée sur la base d'un prix du pétrole de 70 dollars/baril et d'une production pétrolière d'un million 98 mille barils de pétrole par jour, prévoyant une inflation plus faible de l'ordre de 16,6%, par rapport au taux d'inflation accumulé de 23,4%, attendu jusqu'à fin 2024.