Angola: L'aéroport de Catumbela reçoit jeudi un certificat international

Benguela (Angola) — Douze ans après son ouverture, l'aéroport de Catumbela, dans la province de Benguela, devrait recevoir ce jeudi 12, le certificat pour opérer des vols internationaux de passagers et de fret.

Il s'agit de la certification OACI7 (Organisation de l'aviation civile internationale), qui permettra à l'aéroport d'exploiter des avions d'une longueur hors tout comprise entre 39 et 49 mètres (exclusif) et d'une largeur maximale de fuselage de cinq mètres.

Il s'agit d'avions tels que le Boeing 737-900, une version allongée du populaire 737, capable de transporter plus de passagers sur les routes de moyenne distance; l'Airbus A321, un avion monocouloir largement utilisé sur les vols nationaux et internationaux de courte et moyenne distance.

Cela inclut également le Boeing 757-200. Connu pour son efficacité sur les liaisons transcontinentales, ce modèle est souvent utilisé par les compagnies aériennes pour les vols de moyenne distance.

Selon une note de la Société de Gestion de l'Aéroport (SGA), l'acte d'octroi du certificat à l'aéroport Paulo Teixeira Jorge sera de la responsabilité de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

L'événement, qui aura un impact sur le secteur de l'aviation civile du pays et sur le développement socio-économique de la région, réunira des représentants de haut rang du ministère des Transports, de l'ANAC, de la SGA, des autorités locales et d'autres.

Avec une capacité prévue de 2,2 millions de passagers par an, l'internationalisation de l'aéroport de Catumbela continue de générer d'énormes attentes au sein de la classe affaires.

Tout cela parce que les hommes d'affaires de Benguela envisagent de promouvoir l'exportation par voie aérienne de produits générateurs de revenus, comme les fruits et légumes, principalement destinés au marché européen.

La certification ICAO7 constitue donc une étape cruciale vers l'expansion des capacités de l'aéroport Paulo Teixeira Jorge. Il augmentera non seulement sa capacité opérationnelle, mais renforcera également sa position en tant qu'alternative viable au nouvel Aéroport International Dr. António Agostinho Neto, à Luanda.

Le premier vol international décolle le 21

Les contacts que la SGA a initiés avec plusieurs compagnies aériennes intéressées à opérer des vols internationaux vers différentes destinations, en mettant l'accent sur la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), donnent déjà des résultats positifs.

Bien que les marchés européens et américains soient prévus, la priorité, du moins pour le moment, est d'explorer et de tirer parti du potentiel de la région, promouvant ainsi la marque angolaise à travers le tourisme.

A l'heure actuelle, on sait que le premier vol international direct de Benguela pourrait décoller le 21 décembre, à destination de la République de Namibie, pays voisin de l'Angola.

Une publication attribuée à la compagnie aérienne nationale Fly Angola, largement diffusée sur les réseaux sociaux, explique la nouvelle route, avec trois vols hebdomadaires directs entre Catumbela et l'aéroport international de Windhoek - Hosea Kutako, l'aérodrome le plus important de la capitale namibienne.

Conditions aéroportuaires

Une infrastructure d'aérodrome efficace se démarque, comme un système AGL pour les opérations de nuit ; Le système d'atterrissage aux instruments (ILS) CAT I (sur la piste 20) améliore les opérations dans des conditions de faible visibilité ; Voie de circulation entièrement parallèle, avec une conception prévue pour une exploitation en code E.

L'aéroport international de Catumbela offre une plus grande capacité d'assistance aérodrome après Luanda, avec 12 postes de code E ; possibilité de supporter de gros avions (gros gros porteurs) ; évaluation préliminaire de la capacité : le CBT est capable d'atteindre au moins 2,0 MPPA et avec un niveau de service (LoS) raisonnable.

Il existe également un terminal passagers moderne doté d'une capacité d'opérations internationales et d'autres infrastructures associées et installations de manutention du fret qui renforcent la position de CTB pour attirer les transporteurs étrangers et les entreprises potentielles de fret.

Avantages de la certification

Grâce à la nouvelle certification, l'aéroport international Paulo Teixeira Jorge pourra recevoir une gamme plus large d'avions, y compris des modèles de taille moyenne, essentiels au transport de passagers et de fret.

Cette expansion est vitale pour répondre à la demande croissante de services aériens dans la région et améliorer la connectivité avec d'autres parties du monde.

La certification ICAO7 de l'aéroport international Paulo Teixeira Jorge représente une avancée significative pour l'aviation en Angola, car elle améliorera non seulement l'infrastructure et la capacité opérationnelle de l'aéroport, mais apportera également des avantages économiques et sociaux durables à la province de Benguela et à la partie sud du pays.

Impact économique et social

On estime que la certification OACI7 de l'aéroport international Paulo Teixeira Jorge aura un impact positif sur l'économie locale et nationale, car elle augmentera la capacité de transport de marchandises, facilitant ainsi le commerce et l'exportation des produits angolais.

L'amélioration des conditions des infrastructures aéroportuaires et l'augmentation de la demande attireront davantage de compagnies aériennes, stimulant ainsi le secteur du tourisme et des services dans la région.

Avec le potentiel de transformer considérablement l'économie de Benguela, en particulier dans des secteurs clés tels que le tourisme, la pêche, l'agriculture et le commerce, l'aéroport de Catumbela attirera davantage de touristes dans une région de plus en plus à l'avant-garde du développement national.

De cette manière, l'aéroport international de Catumbela affirmera la province de Benguela comme le deuxième pôle touristique et hôtelier en importance.

Ouvert en août 2012 par l'ancien président de la République, José Eduardo dos Santos, entre les villes de Benguela et Lobito, l'aéroport de Catumbela se trouve à environ 670 kilomètres de la capitale du pays, étant considéré comme une alternative au nouvel aéroport international Dr. Antônio Agostinho Neto (AIAAN).

Il s'agit d'une infrastructure aéroportuaire moderne, dotée d'une piste de 3 700 mètres de long et 45 mètres de large, capable de recevoir simultanément trois gros avions comme le Boeing 777-300 aux heures de pointe.

L'une des priorités de l'Exécutif du président João Lourenço, le processus d'internationalisation de l'aéroport de Catumbela vise à promouvoir le développement économique et social du pays en général et de cette région en particulier.