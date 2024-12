Angola: Le ministre d'État annonce un réajustement des pensions des anciens combattants

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a annoncé mardi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais à garantir que la pension accordée aux anciens combattants et vétérans de la patrie soit alignée sur la valeur du salaire minimum national.

Se confiant à la presse, au terme de la séance de débat et d'approbation du Rapport d'avis conjoint et du Projet de résolution du projet de Loi du Budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) 2025, le ministre d'État a déclaré que la gestion se ferait dans le budget susmentionné pour assurer que la pension de cette frange de la société atteigne le niveau du salaire minimum national.

Il a souligné que cette mesure garantit une meilleure dignité et qualité de vie aux retraités.

"C'est l'une des préoccupations présentées par les députés et nous travaillerons à supprimer les ressources qui étaient initialement allouées à d'autres priorités pour les transmettre aux retraités susmentionnés et ainsi apporter un plus grand confort du point de vue de leur rémunération", a-t-il assuré.

D'autre part, il a réitéré l'engagement de l'Exécutif à travailler avec la Fédération des anciens combattants et vétérans de la patrie, afin de résoudre les problèmes structurels et d'obtenir le titre d'utilité publique.

La proposition du Budget général de l'État pour l'exercice 2025 prévoit une augmentation de 23 000 kwanzas à 57 000 Kz/mois de la valeur de la pension à verser aux anciens combattants.

D'ailleurs, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a récemment précisé qu'un travail d'enregistrement long et approfondi a été réalisé, qui a abouti à l'identification des retraités ou anciens combattants qui devraient continuer à bénéficier de la pension et d'autres qui en bénéficient ne répondent pas aux critères d'éligibilité définis par le secteur compétent.

En apportant quelques éclaircissements aux députés des commissions spécialisées de l'Assemblée Nationale, dans le cadre du débat sur l'OGE/2025, la ministre des Finances a déclaré que, grâce à ce travail, il a été possible d'épargner 2,3 milliards de kwanzas, qui servira à attribuer la pension correspondante à chaque bénéficiaire.

Le projet de loi du Budget général de l'État 2025 sera soumis au vote global final le 12 décembre.

Le document prévoit des recettes et des dépenses évaluées à 34,63 billions de kwanzas et présente, comme principales lignes de force, une croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de 4,14 pour cent, due à la croissance du secteur non pétrolier, qui pourrait croître de 5,1 pour cent.

Cette proposition a été préparée sur la base d'un prix du pétrole de 70 dollars/baril et d'une production pétrolière de 1,98 un million barils de pétrole par jour, prévoyant une inflation plus faible de l'ordre de 16,6%, par rapport au taux d'inflation accumulé de 23,4% attendu jusqu'à fin 2024.