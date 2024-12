Maroc: Présentation à Dublin d'un beau livre sur l'architecture marocaine

Dublin — L'architecture marocaine, distinguée à travers l'histoire par sa splendeur et sa créativité, a été à l'honneur, mardi-soir à Dublin, avec la présentation d'un beau livre retraçant les différentes expressions de cet art millénaire d'un Royaume ancestral.

Réalisé par la Maison d'édition irlandaise GRANDON et supervisé par le célèbre photographe Daniel Holfeld, sous le titre : « Contemporary Morocco : Building A New Vernacular Architecture », l'ouvrage rend hommage aux différentes générations d'architectes qui ont façonné le paysage urbanistique marocain.

L'influence des artisans de l'architecture traditionnelle marocaine sur le travail des nouvelles générations d'architectes est également mise en valeur dans le livre.

C'est une évolution illustrée par les grands projets structurants lancés dans les douze régions du Royaume sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont les vastes gares TGV, l'aéroport de Marrakech, le Grand Théâtre de Rabat et le pont Mohammed VI, qui ont révolutionné le paysage architectural marocain tout en gardant sa finesse et son cachet authentique.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a indiqué que l'ouvrage constitue « un puissant témoignage de l'évolution architecturale du Maroc » et met en relief les projets stratégiques transformateurs initiés et réalisés sous la Conduite visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

« Au cours des 25 dernières années, le Maroc a connu une transformation profonde de ses paysages urbains et ruraux », a souligné le diplomate, faisant remarquer que les bâtiments et projets présentés dans le livre représentent « un mélange unique de tradition et de modernité ». Ils témoignent de la collaboration des architectes marocains et internationaux dans la préservation du patrimoine culturel national tout en favorisant l'innovation, a-t-il dit.

M. Mahraoui n'a pas manqué de souligner l'importante évolution des relations entre le Maroc et l'Irlande, notamment dans les domaines de la culture, l'éducation et les affaires.

Pour sa part l'éditeur Daniel Holfeld, qui a derrière lui une longue expérience dans le domaine de l'architecture et la photographie, a indiqué que le livre de plus de 200 pages célèbre à travers 550 photographies et illustrations de 30 projets, la croissance et la transformation remarquables du Royaume du Maroc au cours des dernières décennies.

C'est un voyage à travers le Maroc, mêlant tradition et modernité, a-t-il dit, soulignant que chaque projet architectural au Maroc offre un aperçu des opportunités uniques offertes au Maroc ; des opportunités façonnées par la géographie, des villes côtières aux villages de montagne en passant par les centres urbains en pleine croissance du sud du Royaume.

La cérémonie de lancement du livre a été marquée par la participation de plusieurs personnalités de marque dont des députés irlandais, des ambassadeurs de pays frères et amis, des hommes d'affaires, des académiciens et des journalistes.