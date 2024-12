Maroc: Tanger - Rencontre régionale en préparation des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée

Tanger — Une rencontre régionale s'est tenue mardi à Tanger, dans le cadre de la préparation de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, prévue les 20 et 21 décembre sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain".

Selon un communiqué du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Wali de la région, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younès Tazi, a mis en avant à cette occasion la dimension stratégique de la régionalisation avancée, affirmant qu'il s'agit d'une solution structurelle répondant aux besoins de développement régional.

M. Tazi a rappelé, à cet égard, la teneur du Message Royal adressé aux participants aux premières Assises nationales de la régionalisation avancée, dans lequel le Souverain a émis le souhait que ces assises soient l'occasion d'engager une réflexion approfondie, une étude constructive et un dialogue sérieux, pour dresser un bilan rigoureux de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée et déboucher sur des recommandations pratiques, qui permettront de relever le défi du développement régional, de réduire les disparités existantes et d'améliorer l'attractivité et la compétitivité au niveau des territoires.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'importance des thèmes abordés au cours de cette rencontre, qui présentent une base de débat, de dialogue et d'échange d'idées et d'expériences, notant que cette rencontre est l'occasion de faire le point sur la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, et présenter des recommandations à même de contribuer à relever les défis liés à ce chantier.

Pour sa part, le président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, a souligné l'importance de la tenue de rencontres régionales en préparation de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, en vue d'informer les acteurs territoriaux du cadre général de cette deuxième édition et de consacrer l'approche participative dans toutes les étapes de sa préparation.

Dans un exposé détaillant les objectifs de cette rencontre, le directeur général des services au Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabie El Khamlichi, a mis en exergue les principaux axes à débattre lors de la rencontre régionale, notamment le renforcement de l'attractivité des espaces territoriaux, l'investissement productif comme levier de la compétitivité économique, le financement des programmes de développement des régions et la gouvernance hydrique à la lumière des défis actuels, le développement d'un système de transport et de mobilité durable, ainsi que la transformation numérique au niveau territorial en tant que levier d'accélération de la régionalisation élargie.

Cette réunion régionale a été sanctionnée par une série de recommandations à l'issue d'un dialogue portant sur l'ensemble des axes mentionnés.

Ont notamment pris part à cette rencontre régionale les secrétaires généraux des préfectures et provinces de la région, les présidents des conseils communaux, les présidents des conseils des préfectures et des provinces, les présidents des chambres professionnelles et les représentants des services extérieurs ainsi que les membres du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Les 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée, organisées par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc, ont pour objectif d'évaluer les acquis et d'échanger les meilleures pratiques.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettront en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d'encourager l'échange d'expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.