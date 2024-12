Maroc: Oujda - Rencontre sur le rôle de la socialisation dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Oujda — Le rôle de la socialisation dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles a été, mardi à Oujda, au centre d'une journée d'étude.

Initiée par l'Agence de développement social (ADS) dans la région de l'Oriental et l'Entraide Nationale dans la région, cette rencontre a été l'occasion pour les participants de souligner l'importance de créer un environnement familial favorisant une socialisation fondée sur les valeurs d'égalité et rejetant toutes les formes de violence à l'égard des femmes.

Ils ont également mis en avant le rôle de la famille dans la promotion d'une socialisation rejetant la violence à l'égard des femmes et des filles, notant que ce processus, essentiel à la formation des valeurs et comportements au sein de la société, participe à développer une conscience collective opposée à toute forme de discrimination et de violence, en inculquant dès le plus jeune âge les principes d'égalité et de respect mutuel.

Les idées préconçues sur la femme et la diffusion d'idées patriarcales, constituent les principales raisons de la montée de la violence dans le milieu familial, ont-t-il noté, soulignant la nécessité de collaborer pour la mise en place de nouveaux mécanismes de sensibilisation afin de prévenir ces dangers.

Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur régional de l'ADS dans la région de l'Oriental, Ahmed Bouziani, a relevé que cette rencontre vise à sensibiliser aux dangers liés aux violences faites aux femmes, ainsi qu'au rôle de la famille dans une socialisation basée sur les principes d'égalité, de dialogue et de non-violence.

La famille joue un rôle crucial dans la mise en place d'un environnement sûr pour les femmes et les filles, ainsi que dans la réussite de l'approche éducative, considérée comme un levier complémentaire aux approches de sensibilisation, juridiques et répressives, visant toutes à réduire la violence, notamment à l'égard des femmes, a-t-il ajouté.

De son côté, le coordonnateur régional de l'Entraide National dans la région de l'Oriental, Hamid Khazri, a mis en avant la nouvelle vision du ministère de tutelle, qui vise à ancrer une socialisation basée sur les principes d'égalité et de coexistence au sein de la famille, ainsi qu'à consacrer un environnement sûr pour les femmes et les filles, qui garantisse leur participation effective dans la vie sociale, leur contribution dans divers domaines et leurs droits et dignité.

Cette journée d'étude, a-t-il poursuivi, est la consécration de plusieurs campagnes de sensibilisation organisées dans tous les centres sociaux relevant de l'Entraide Nationale, ainsi que dans nombre d'établissements scolaires, d'institutions de formation professionnelle dans la préfecture d'Oujda-Angad, dans le cadre de la socialisation pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Pour sa part, le doyen de la Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, relevant de l'Université Mohammed 1er à Oujda, Idriss Driouchi, a souligné l'importance de la recherche scientifique pour élaborer des solutions basées sur des études approfondies et des connaissances fiables, mettant en avant la responsabilité de l'université dans la sensibilisation des étudiants à la lutte contre la violence envers les femmes et les filles, en les encourageant à proposer des solutions concrètes et à promouvoir les valeurs d'égalité et de respect mutuel.

Cette journée d'étude, organisée en partenariat avec la Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales, relevant de l'Université Mohammed 1er à Oujda, s'inscrit dans le cadre de la 22è campagne nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, placée sous le thème "Pour un environnement familial qui soutienne une socialisation sans violence à l'égard des femmes".