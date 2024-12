Ile Maurice: Réforme éducative - Une pédagogie centrée sur l'enfant en préparation

La rencontre de lundi à Réduit a été des plus fructueuses, offrant une plateforme d'échanges qui mérite d'être saluée. Avec pour thème «Une éducation à visage humain», le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a exprimé son ambition de développer une pédagogie de qualité, tout en introduisant de nouvelles approches pour mieux encadrer les enfants. Il a notamment souligné l'importance d'humaniser davantage le système éducatif.

Malgré des interventions jugées trop brèves - limitées à dix minutes par intervenant -, ces discussions ont permis de mettre en lumière la nécessité urgente d'une réforme éducative. Le ministre a insisté sur la richesse des échanges qui ont permis de traiter divers sujets. «Le personnel éducatif n'a pas souvent eu l'opportunité de s'exprimer aussi librement par le passé», a-t-il déclaré. Plusieurs mesures, selon lui, sont prêtes à être immédiatement appliquées, tandis que d'autres nécessiteront un peu plus de temps en raison des processus administratifs et des cadres légaux requis. Toutefois, un problème majeur a été unanimement pointé du doigt : l'indiscipline, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. À ce sujet, il a affirmé : «Nous ferons tout notre possible pour protéger nos enfants et les guider dans la bonne direction.» Mahend Gungapersad a également abordé la nécessité d'inverser la dynamique actuelle, où ce sont les enfants qui doivent s'adapter au système. «Désormais, c'est à la méthode d'enseignement de répondre aux besoins des enfants», a-t-il martelé.

En attendant la mise en place d'un nouveau modèle éducatif pour remplacer l'Extended Programme, il a annoncé des changements immédiats dans le curriculum après la publication des résultats du Primary School Achievement Certificate, prévue ce jeudi. «Dans ce nouveau curriculum, l'accent ne sera plus mis sur les examens ou sur l'aspect purement académique», a-t-il expliqué. Il a précisé que seulement 20 % du programme porteront sur les compétences fondamentales en numératie, littératie et en informatique. Les 80 % restants se concentreront sur une panoplie de matières favorisant le développement des compétences pratiques, des valeurs et de la personnalité des enfants. Le ministre a annoncé que ces mesures entreront en vigueur dès janvier, dans un projet divisé en trois phases. Au premier trimestre, ce sera la mise en place des premières initiatives, alors que lors des deuxième et troisième trimestres, ce sera un déploiement progressif des autres aspects du programme.

Quant aux élèves actuellement en Grades 8 et 9, qui auraient été orientés vers l'Extended Programme, ils intégreront directement le nouveau programme, dont les détails seront dévoilés dans les semaines à venir. Enfin, les mesures seront approfondies lors des assises de l'éducation, prévues en avril 2025, pendant les vacances du premier trimestre. Cette rencontre promet de poser les jalons d'une réforme éducative en phase avec les attentes des parents, des enseignants et surtout, des enfants.

Lettre au Premier ministre: Un groupe d'enseignants dénonce des conditions de travail déplorables

Dans une lettre adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, un groupe d'enseignants d'un collège réputé de l'Est du pays tire la sonnette d'alarme sur des conditions de travail dégradantes et des pratiques discriminatoires persistantes. Parmi les problèmes soulevés figure le mauvais état du mobilier scolaire. Les enseignants rapportent que la majorité des salles de classe sont équipées de chaises et de tables cassées, constituant non seulement un danger pour la sécurité mais également un frein à un apprentissage efficace.

Un autre point préoccupant concerne les cloisons en bois utilisées pour séparer les classes. Ces dernières sont jugées inefficaces, provoquant des perturbations constantes dues au bruit. En outre, les enseignants dénoncent une pratique discriminatoire envers les élèves. «Les élèves qui n'ont pas payé la contribution à l'association des parents (PTA) se voient refuser les livres fournis par le Mauritius Institute of Education (MIE), compromettant ainsi leur éducation pendant tout le premier trimestre et une partie du second», écrivent ils. Les toilettes insuffisantes et mal entretenues, utilisées à la fois par les filles et les garçons, figurent également parmi les problèmes rapportés, accentuant les difficultés quotidiennes des élèves. Par ailleurs, les enseignants se plaignent de harcèlement et de surcharge de travail. Ils affirment subir des remarques sarcastiques et des insultes durant leurs moments de pause, ce qui contribue à un environnement de travail hostile.

Certaines pratiques imposées aux enseignants soulèvent des questions éthiques. Ils sont, par exemple, contraints de fouiller les sacs des élèves pour confisquer des objets considérés comme non conformes à l'uniforme, une tâche qu'ils estiment inconfortable et incompatible avec leur rôle éducatif. Les enseignants dénoncent également le favoritisme et le népotisme au sein de l'établissement. «Certains membres du personnel, proches de la direction, sont exemptés de leurs responsabilités sans aucune sanction», soulignent ils. Enfin, ils évoquent des cas graves de harcèlement et d'abus de pouvoir. «Les enseignants sont régulièrement humiliés devant leurs élèves et leurs collègues par le recteur, ce qui a un impact négatif sur leur moral», déplorent-ils.

Ces professionnels espèrent une intervention rapide du Premier ministre pour assainir leur environnement de travail, et restaurer un climat propice à l'éducation et au bien-être de tous.