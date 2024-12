Ethiopie: Un accord historique conclu pour renforcer la coopération dans le cadre du programme de transformation de la gestion des aéroports et des frontières

Addis-Abeba — Neuf institutions ont conclu un protocole de coopération historique pour le programme de transformation de la gestion des aéroports et des frontières de l'Éthiopie. Dans un événement important, neuf institutions clés de sécurité et parties prenantes éthiopiennes ont signé l'accord tôt dans la journée.

L'événement de signature a réuni des hauts fonctionnaires de l'Information Network Security Administration (INSA), du National Intelligence and Security Service (NISS), de la Commission de police fédérale éthiopienne, du Service de l'immigration et de la citoyenneté (ICS), de la Commission des douanes, du ministère des Transports et de la Logistique, du groupe Ethiopian Airlines, de l'Autorité de l'aviation civile éthiopienne et de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle.

La signature de l'accord vise à rationaliser la gestion des aéroports et des frontières en Éthiopie grâce à l'utilisation de la technologie, à l'échange d'informations, à des mesures de sécurité renforcées et à une collaboration cohérente entre les institutions.

En outre, l'accord vise à contribuer à maintenir la grande réputation d'Ethiopian Airlines. Il est également prévu d'améliorer l'efficacité globale aux points d'entrée et de sortie du pays et d'améliorer la croissance du pays, a-t-on indiqué.

Le ministre d'État des Transports et de la Logistique Bareo Hussien, le directeur général de l'INSA Tigist Hamid, le directeur général adjoint du NISS Sisay Tola, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne Demelash Gebremikael, le directeur général de l'ICS Selamawit Dawit, le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile éthiopienne Getachew Mengiste, le directeur général adjoint de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle Binyam Endeshaw, le PDG d'Ethiopian Airlines Mesfin Tasew et le commissaire adjoint de la Commission des douanes Muluwork Derese ont signé l'accord.

Après la signature du mémorandum de coopération pour le programme de transformation de la gestion des aéroports et des frontières, les neuf hauts fonctionnaires ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour la mise en oeuvre réussie de l'accord et pour atteindre les objectifs du programme.

L'accord de collaboration contribuera à maintenir la réputation d'Ethiopian Airlines, à améliorer les contrôles de gestion des frontières, à renforcer la sécurité des voyageurs et du pays, à attirer davantage de visiteurs vers les destinations touristiques naturelles et artificielles en pleine expansion de l'Éthiopie, contribuant ainsi à la croissance économique globale grâce à l'amélioration du commerce et du tourisme.