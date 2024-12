Soudan: Al-Eaysir - Prêt à recevoir toutes les questions liées au ministère de la Culture et de l'Information

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement Khalid Al-Eaysir a déclaré que servir le peuple soudanais et répondre à ses questions est notre devoir, et nous travaillerons pour garantir que l'opinion publique s'approprie tout travail effectué par les institutions étatiques et que les portes soient ouvertes à tous les professionnels des médias.

C'etait lors de Forum périodique organisé par l'Agence de Presse Soudanaise (SUNA) ce mercredi y recevant le Maj-Gen Khalil Sairin ministre de l'Intérieur dans les bâtiments du Service général de renseignement a Port-Soudan.

Al-Eaysir a exprimé sa condamnation pour les crimes commis par la milice : Forces de Soutien Rapide (FSR) contre les civils, en particulier ce qu'elle a fait hier-mardi en ciblant des citoyens civils à la ville Omdurman. Il s'agit de crimes contre l'humanité.

Le ministre de la Culture et de l'Information a déclaré que tous ceux qui ont contribué à soutenir l'agence de presse soudanaise reçoivent toute notre appréciation et notre respect car elle représente le visage de l'État médiatique et reflète l'opinion interne au monde à travers la crédibilité des informations provenant de ses sources. indiquant que la restriction de la plateforme hebdomadaire de l'Agence de presse soudanaise vise à unifier le discours médiatique de l'État, ce qui ne porte pas atteinte aux droits de toute autre entité médiatique, nous réitérons que toute institution qui viole les règles du travail médiatique et travaille contre les directives de l'État ne seront pas tolérées.