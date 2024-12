Soudan: Le ministre de l'Intérieur révèle un plan d'action pendant et après la guerre

Port-Soudan. — Le ministre de l'Intérieur, Maj-Gen.(r) Khalil Pacha Saïrin a révélé un plan préparé par son ministère qui comprend les travaux d'après-guerre.

Dans la plateforme hebdomadaire d'information organisée aujourd'hui mercredi par l'agence de presse soudanaise à Port-Soudan, Sairin a donné une explication détaillée du travail des unités de police, des rôles qu'elles assurent et du rôle attendu, poursuivant que son ministère travaille à travers ses différentes unités à stabiliser les piliers de l'État via un plan de travail élaboré pendant et après la guerre.

Il a expliqué que le ministère de l'Intérieur cherche à impliquer la communauté dans de nombreuses activités et à ouvrir de larges canaux de communication avec les citoyens à travers divers moyens, y compris l'éclairage médiatique.

Le ministre a salué le grand rôle de la police dans la Guerre de la Dignité, car elle a combattu sur les lignes de front dans tous les axes, en plus de son rôle dans la sécurisation des sites où était présente la milice rebelle.

Le ministre a affirmé le soutien continu du ministère de l'Intérieur aux hôpitaux de police et autres hôpitaux militaires, en plus d'apporter un soutien matériel et moral dans tous les États. Le ministre a déclaré qu'il avait effectué une visite sur le terrain dans toutes les zones libérées et que les exigences du travail de la police y étaient satisfaites, faisant référence au soutien du ministère de l'Intérieur à l'effort de guerre avec des médicaments et des denrées alimentaires, ainsi qu'au soutien aux blessés dans la bataille de Dignité.

Saïrin a salué les victoires des forces armées et des autres forces régulières dans toutes les régions et a déclaré qu'elles portaient le fardeau de défendre la patrie.