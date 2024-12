Port-Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a dénoncé le bombardement par la milice rebelle- Forces du Soutien Rapide -FSR et le ciblage d'un bus et certains sites résidentiels dans la ville d'Omdurman, ce qui a coûté la vie à plus de 65 martyrs et des centaines de blessés.

À la demande du ministre Khaled Al-Eaysir et en présence du ministre de l'Intérieur, le général Khalil Pacha Sairin, les participants à la plateforme periodique offerte par le ministère de la Culture et de l'Information et organisée par l'Agence de Presse Soudanaise à Port-Soudan ce mercredi une minute de silence à la mémoire des victimes qui ont perdu la vie à la suite de l'opération terroriste menée par la milice FSR.

Le gouvernement de l'État de Khartoum a annoncé hier mardi que la milice terroriste FSR avait commis le plus grand massacre humain via des tirs d'artillerie contre les citoyens de la localité de Karari à Omdurman, tuant plus de 65 martyrs et des centaines de blessés, remplissant les hôpitaux.

Les bombardements de la milice ont inclus une station de Bus au Quartier Sawra-17, où l'obus a causé la mort de 22 personnes à l'intérieur du bus et les réduisant en morceaux.