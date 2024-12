Sénégal: La plateforme E - Carrière officiellement lancée à Ziguinchor

Ziguinchor — Le ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal, a lancé, mercredi à Ziguinchor (sud), la plateforme E- carrière, un outil devant permettre de mieux servir les usagers du service public, a constaté l'APS.

« La plateforme E- carrière, c'est une révolution, puisque 90% des visites que nous recevons au niveau de la fonction publique concernent les agents qui viennent s'enquérir de leur situation administrative », a-t-il vanté lors de la cérémonie de lancement de la plateforme.

Olivier Boucal a inauguré à cette occasion le service médico-social de la fonction publique de Ziguinchor. La cérémonie a eu lieu en présence des chefs de service, des élus territoriaux, du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, et des autorités administratives.

« Avec la plateforme E- carrière, aujourd'hui les travailleurs de l'État vont pouvoir, à partir de leurs téléphones, télécharger leur situation, s'enquérir de l'état d'avancement de leur projet de carrière », a-t-il fait valoir.

Selon lui, « ce mécanisme vient révolutionner le système et on n'aura plus besoin d'appeler ou se déplacer jusqu'à Dakar pour venir s'enquérir de sa situation ou de son statut ».

« Donc, cette plateforme c'est pour les travailleurs, pour nos amis enseignants qui, souvent, sont confrontés à cette difficulté de se déplacer puisqu'ils servent souvent dans les zones les plus reculées du Sénégal », a-t-il souligné.

Il a ajouté que la plateforme E- Carrière « va réduire les absentéismes au niveau de nos établissements scolaires ».

« Nous venons de lancer le centre médico-social de la zone sud du Sénégal pour éviter les désagréments du déplacement vers l'antenne de Dakar. Le centre médico-social de la fonction publique n'existait qu'à Dakar. Nous avons donc entrepris de le décentraliser vers les autres régions pour faciliter l'accès », a expliqué Olivier Boucal.

Il a expliqué que le Centre médico-social de la fonction publique met l'accent sur la prévention et anticipe sur les maladies. Il aide les fonctionnaires et agents de l'État à rester en bonne santé et délivre les services publics comme il se doit.

Il a rappelé que « le droit à la santé est consacré par notre Constitution ».

« Le droit à la santé participe à la productivité des agents. Un agent malade ne peut pas délivrer un service public de qualité. Donc, c'est pourquoi l'État met en place un dispositif qui lui permet d'anticiper », a-t-il relevé.

« Aujourd'hui, nous venons de poser un acte qui vient concrétiser cette vision et volonté de l'État à aller vers les citoyens, d'être beaucoup plus proches de nos concitoyens pour les servir au mieux », a magnifié M. Boucal.

Il a assuré qu'après Kaolack et Ziguinchor, son département va continuer à cibler les différents pôles territoires, pour y installer des centres médico- sociaux afin d'abréger ces distances qui handicapent les travailleurs.