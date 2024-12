Ghana: L'économie ghanéenne enregistre la croissance la plus rapide depuis près de cinq ans

L'économie ghanéenne a connu une croissance de 7,2 % au troisième trimestre 2024, son rythme le plus rapide depuis fin 2019.

L'économie ghanéenne a progressé de 7,2% au troisième trimestre 2024, son rythme le plus rapide depuis fin 2019, grâce à de solides performances dans le secteur industriel. Cette croissance, en hausse par rapport à une révision de 7% au deuxième trimestre, a dépassé les prévisions des économistes de 5,4%. Le statisticien du gouvernement, Samuel Kobina Annim, a annoncé les données mercredi à Accra.

Le secteur industriel a tiré la croissance vers le haut avec une hausse annuelle de 10,4 %, stimulée par une augmentation de 17,1 % dans le secteur des mines et des carrières, qui s'est développé pour le quatrième trimestre consécutif. Les services ont augmenté de 6,4 %, grâce à une hausse de 17,1 % dans le secteur de l'information et des communications. Cependant, l'agriculture a ralenti à 3,2 %, affectée par une contraction de 26 % de la production de cacao, qui a dû faire face à des défis tels que le mauvais temps, les maladies des cultures et la contrebande.

Ces bons résultats économiques coïncident avec la récente victoire électorale de John Mahama, alors que le Ghana sort d'un processus de restructuration de la dette et poursuit son programme avec le FMI, qui comprend des mesures d'austérité.

Points clés à retenir

Le secteur industriel du Ghana, en particulier les mines et les communications, souligne l'importance croissante des secteurs non agricoles dans l'économie. Toutefois, la contraction continue de la production de cacao souligne les vulnérabilités du secteur agricole, qui emploie 40 % de la main-d'oeuvre. Il sera essentiel de relever ces défis, en particulier dans le secteur du cacao, pour garantir une croissance inclusive.

La croissance coïncide avec la restructuration de la dette du Ghana et les réformes soutenues par le FMI, qui visent à stabiliser l'économie dans un contexte de crise du coût de la vie. Si la croissance du PIB est prometteuse, des progrès soutenus dépendront de l'équilibre entre la discipline budgétaire et les mesures visant à relever les défis agricoles et à maintenir la stabilité sociale.