Cote d'Ivoire: Le fabricant ivoirien de câbles Sicable voit sa note de crédit améliorée

Sicable(CABC), le leader ivoirien de la fabrication de câbles, a vu sa note de crédit relevée par GCR Ratings. La note d'émetteur à long terme de la société cotée à la BRVM est passée de A(WU) à AA-(WU), tandis que sa note d'émetteur à court terme est passée de A(WU) à A1+(WU). Les perspectives restent stables.

Le relèvement de la note reflète la situation financière solide de Sicable, qui n'a aucune dette et dispose de liquidités abondantes. La couverture des liquidités de la société dépasse 200 %, grâce à des flux de trésorerie solides et à une gestion financière prudente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% pour atteindre 17,7 milliards de francs CFA (28,2 millions de dollars) en 2023, grâce à l'augmentation des ventes de câbles en cuivre et de produits commerciaux, malgré des marges bénéficiaires plus étroites en raison de la hausse des coûts.

La société a diversifié sa base de clientèle, réduisant la dépendance à l'égard des principaux clients, tout en tirant parti de son affiliation au groupe Prysmian pour renforcer les structures opérationnelles et de gouvernance. Le leadership de SICABLE sur le marché du câble en Côte d'Ivoire devrait se maintenir, avec un avantage concurrentiel et une part de marché significative.

Points clés à retenir

Le marché ivoirien du câble revêt une importance stratégique en raison de la demande croissante de développement d'infrastructures dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'accent mis par SICABLE sur la fabrication locale et sur des canaux d'exportation solides renforce son avantage concurrentiel. Le relèvement de la note est également le signe d'une plus grande confiance dans la capacité des acteurs industriels régionaux à s'adapter aux pressions économiques et à poursuivre des stratégies de croissance durable.

La santé financière continue de Sicable et son leadership sur le marché dépendent d'un flux de trésorerie soutenu, de la gestion des risques de concentration de la clientèle et de la capacité à faire face à la volatilité des prix des matières premières, ce qui est essentiel pour maintenir son statut amélioré.