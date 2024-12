Afrique du Sud: Un groupe saoudien propose 1,3 milliard de dollars pour acquérir la société sud-africaine Barloworld

Le groupe saoudien Zahid et ses partenaires ont proposé de racheter la société sud-africaine Barloworld pour un montant de 1,3 milliard de dollars.

Le groupe saoudien Zahid et ses partenaires, Gulf Falcon Holding et Entsha, ont proposé de racheter la société sud-africaine Barloworld pour 1,3 milliard de dollars. L'opération valorise l'entreprise de matériel de construction à 22,8 milliards de rands (120 rands par action), soit une prime de 30 % par rapport à son dernier cours de clôture. Barloworld est un distributeur clé de Caterpillar Inc. en Afrique.

L'offre intervient dans un contexte d'optimisme croissant à l'égard du secteur de la construction en Afrique, qui devrait connaître une croissance de 27 % d'ici à 2029, grâce aux investissements dans les infrastructures et à l'expansion des marchés de consommation. Selon le président Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud à elle seule a besoin de 4,8 billions de rands de dépenses d'infrastructure pour stimuler la croissance économique.

Si elle est approuvée, la transaction inclura le dividende de 3,10 rands déclaré par Barloworld le mois dernier. Les actions ont bondi de 22 % à 113 rands après l'annonce, reflétant la confiance des investisseurs. Zahid Group, qui détient 19 % de Barloworld, a commencé à acquérir des actions il y a quatre ans, alors que l'entreprise était confrontée à un ralentissement post-pandémique.

Points clés à retenir

Le projet d'acquisition de Barloworld souligne une tendance plus large des investissements du Moyen-Orient en Afrique, visant à tirer parti des opportunités de croissance et à étendre l'influence. L'initiative du Zahid Group fait suite à une série de projets très médiatisés, notamment l'investissement de 10 milliards de dollars d'ACWA Power dans les énergies renouvelables en Afrique du Sud et la gestion de neuf ports africains par DP World.

L'importance stratégique de Barloworld en tant que concessionnaire Caterpillar dans plusieurs pays africains, ainsi que ses efforts de diversification, notamment ses activités en Russie, en font une cible de choix. Alors que la concurrence d'acteurs tels que la Chine et la France s'intensifie, les entreprises du Moyen-Orient se positionnent en tant qu'investisseurs industriels et d'infrastructures essentiels en Afrique.

Si elle est couronnée de succès, cette opération donnera un nouvel élan au développement des infrastructures de la région tout en permettant à Zahid Group de s'implanter sur le marché en pleine croissance de la construction en Afrique.