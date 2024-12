Kenya: Le shilling kényan sous pression dans un contexte de ralentissement de la croissance économique

Le shilling kényan, monnaie la plus performante au monde au début de l'année, risque de perdre sa stabilité en raison du ralentissement de la croissance économique.

La monnaie a augmenté de 21 % au cours des sept premiers mois de l'année, mais elle oscille depuis lors autour de 129 dollars.

Le taux est soutenu par les interventions de la banque centrale, les taux d'intérêt élevés et les règles régissant les échanges de devises.

Toutefois, les difficultés économiques, notamment les inondations d'avril et les manifestations antigouvernementales qui se poursuivent depuis juin, ont ralenti la croissance. La Banque mondiale a revu à la baisse les estimations de croissance du Kenya, les ramenant à 4,7 % en 2023 et à 5 % en 2024, contre des projections antérieures de 5 % et 5,3 %.

La dépendance du Kenya à l'égard de facteurs externes tels que les envois de fonds et les exportations de produits de base, combinée à une croissance manufacturière atone et à des impôts élevés, met en évidence l'absence de réformes structurelles. Les analystes préviennent qu'en l'absence d'intervention, le shilling pourrait s'affaiblir et s'échanger entre 150 et 200 pour un dollar. La Banque centrale du Kenya s'est engagée à défendre la monnaie en utilisant ses 8,97 milliards de dollars de réserves de change, mais la baisse des réserves soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme.

Points clés à retenir

La stabilité du shilling met en évidence la dépendance du Kenya à l'égard des flux financiers extérieurs plutôt qu'à l'égard d'une activité économique intérieure robuste. Des facteurs tels que le ralentissement de la croissance, l'insuffisance des réformes structurelles et la volatilité mondiale constituent des risques importants. Bien que la Banque centrale du Kenya continue d'intervenir, sa capacité à maintenir la force de la monnaie pourrait être limitée si les réserves s'amenuisent davantage.

Les défis économiques du Kenya reflètent également des tendances plus larges dans les économies en développement aux prises avec des chocs extérieurs et des réformes intérieures insuffisantes.

Pour que le Kenya maintienne la stabilité de sa monnaie et une croissance durable, des ajustements structurels dans l'industrie manufacturière, la politique fiscale et la diversification des exportations seront essentiels. Sans cela, la force à court terme du shilling pourrait ne pas se maintenir, entraînant des pressions inflationnistes potentielles sur les importations et une instabilité économique plus large.