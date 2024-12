Congo-Kinshasa: Kwango - 8 miliciens Mobondo tués par les FARDC à Popokabaka(armée)

Huit miliciens Mobondo ont été tués dans des affrontements avec l'armée dans la nuit de lundi à mardi 10 décembre au village Ipuka dans le territoire de Popokabaka( kwango).

Ces combats sont survenus à la suite d'un assaut de ces miliciens sur ce village.

La même nuit, ces Mobondo ont fait incursion dans une ferme située non loin des villages Masiakwa et Aviation dans le territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe). Ils ont brûlé vif une dizaine de personnes.

L'armée dit avoir intensifié les opérations dans ces coins pour mettre fin à cette insécurité.

« Dans le territoire de Popokabaka en province du Kwango, les insurgés Mobondo occupent le village Ipuka. Dans la nuit de lundi à hier mardi 10 décembre 2024, l'armée loyaliste a mené des opérations au village Ipuka, et elle a réussi à neutraliser huit Mobondo, et capturé deux parmi eux, et un a été blessé. L'armé a récupéré également 5 armes. Du côté de l'armée républicaine, un soldat a été blessé », a indiqué le porte-parole de l'opération Ngemba de la 11e région militaire du grand Bandundu, le capitaine Antony Mwalushay.

Selon lui, les miliciens sont en fuite maintenant et ont trouvé refuge au village Ipungi. Les FARDC sont en train de les poursuivre pour les neutraliser totalement, affirme le capitaine Antony Mwalushay.

Sur l'axe Kwamouth-Bagata dans le Mai-Ndombe, un groupe des insurgés Mobondo a attaqué dans la même nuit de lundi à mardi, une ferme non loin du village Masiakwa. Ils ont attaqué la population civile sans défense, et ils ont calciné ainsi douze compatriotes parmi eux quatre enfants, quatre femmes et quatre hommes. Six compatriotes ont réussi à s'échapper de cette attaque ignoble, et s'en sont tirés avec de graves brûlures », a fait savoir ce porte-parole de l'armée.