Afrique: L'initiative EIOS - Une avancée majeure pour la détection précoce des épidémies sur le continent

communiqué de presse

La cérémonie d'ouverture de la 5ème Réunion Technique Mondiale de l'initiative EIOS (Intelligence épidémique à partir de sources ouvertes) se tient au Hub Régional des Urgences de l'OMS pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le 10 décembre 2024. Cette rencontre est co-organisée par le Centre d'information sur les pandémies et les épidémies de l'OMS du 10 au 12 décembre 2024. Depuis son lancement en 2017, l'EIOS joue un rôle central dans la prévention et la gestion des épidémies grâce à l'analyse des données en sources ouvertes.

L'initiative EIOS utilise les technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle, pour collecter, analyser et communiquer des informations issues de sources publiques (médias, réseaux sociaux, bases de données, etc.). Cet outil contribue à détecter rapidement les signaux d'épidémies ; évaluer les risques sanitaires et soutenir les décisions stratégiques en santé publique.

La région africaine est confrontée à des épidémies de plus en plus complexes et fréquentes. L'EIOS répond à ce défi en améliorant la préparation et la réponse des systèmes de santé, réduisant ainsi les impacts des urgences sanitaires sur les populations.

L'initiative est dirigée par l'OMS et mise en oeuvre en collaboration avec les États Membres et d'autres partenaires. Il s'agit notamment d'organisations et de réseaux tels que la Global Health Security Initiative (GHSI), l'Africa CDC, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA). Ils partagent tous l'objectif commun de permettre aux gouvernements de détecter plus tôt les menaces sanitaires et d'y répondre efficacement afin de minimiser leur impact sur la vie et les moyens de subsistance de leurs populations.

Depuis son déploiement en 2019, l'EIOS est opérationnel dans 39 pays africains. En 2024, l'initiative prend une nouvelle dimension avec des formations renforcées, des collaborations élargies, et un engagement renouvelé des États membres pour des systèmes de santé plus résilients.

Cette 5ème Réunion Technique Mondiale se tient au Hub Régional des Urgences de l'OMS d'où un appui direct est offert à 27 pays pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et le renforcement des partenariats régionaux avec les organisations locales et internationales. L'EIOS repose sur une plateforme technologique avancée pour surveiller les sources d'information ouvertes qui a été co-développée avec le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne ; les formations aux professionnels de santé pour une utilisation optimale des données ; une approche collaborative pour partager les expériences et optimiser les stratégies.