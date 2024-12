Africa Investment Forum 2024 - La Banque africaine de développement et la CDP italienne vont mobiliser jusqu'à 750 millions d'euros pour l'Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), institution publique de promotion italienne, ont signé un accord de mise en oeuvre pour la coopération par le biais d'une plateforme d'investissement dédiée à la croissance économique du continent.

L'accord-cadre de partenariat entre les deux entités créant la Plateforme de croissance et de résilience pour l'Afrique (GRAf), signé le 5 décembre à Rabat, fait suite à la signature d'une lettre d'intention en juillet 2024.

Dans le cadre de la GRAf, la CDP et la Banque africaine de développement prévoient de canaliser conjointement jusqu'à 400 millions d'euros sur cinq ans via des fonds de capital-investissement et de capital-risque ciblant la sécurité alimentaire, la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) locales et les infrastructures durables. La plateforme prévoit de mobiliser 350 millions d'euros supplémentaires auprès d'autres sources pour porter le pool de capitaux d'investissement à 750 millions d'euros.

Les deux institutions cibleront des projets stratégiques, favoriseront l'échange d'informations entre les parties prenantes et faciliteront les opportunités d'investissement conjointes. La GRAf devrait accélérer la mise en oeuvre de nouvelles initiatives africaines promues par le secteur privé et créer un point d'accès unique aux opportunités d'investissement.

Cette collaboration devrait également contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de la fourniture de produits et services essentiels sur tout le continent.

« En tirant parti de la plateforme de co-investissement GRAf, nous mobilisons non seulement des ressources, mais créons également un cadre unifié pour relever des défis cruciaux tels que l'accès à l'énergie, la productivité agricole et la création d'emplois, a déclaré Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque chargé du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation. Cette collaboration témoigne de notre vision commune de donner aux pays africains les moyens de parvenir à une croissance et une résilience de manière durable, tout en favorisant des opportunités économiques inclusives. »

L'initiative, présentée par la Première ministre italienne Giorgia Meloni lors du récent Sommet du G7, fait partie du plan Mattei pour l'Afrique, une stratégie italienne dévoilée en 2022 pour forger une nouvelle ère de partenariat mutuel et de développement durable entre l'Afrique et l'Italie. Le plan Mattei se concentrera sur la coopération énergétique, la sécurité et la stabilité, ainsi que sur les échanges culturels et scientifiques.

Pour Paolo Lombardo, directeur de la coopération internationale au développement de la CDP, « l'accord de mise en oeuvre marque une étape importante dans la poursuite du partenariat solide entre la CDP et le Groupe de la Banque africaine de développement. En nous appuyant sur les bases posées plus tôt cette année, nous prenons maintenant des mesures pour mettre en oeuvre la Plateforme de croissance et de résilience pour l'Afrique. En mobilisant jusqu'à 750 millions d'euros, nous souhaitons soutenir la sécurité alimentaire, le développement des PME locales et les infrastructures durables, des domaines essentiels à la vision du plan Mattei visant à favoriser la prospérité mutuelle et la croissance à long terme en Afrique. »

Le Groupe de la Banque africaine de développement dispose du plus grand fonds dédié au capital-investissement et au capital-risque en Afrique, avec des engagements de plus de 1,36 milliard de dollars dans 74 fonds de capital-investissement et de capital-risque.

À propos de Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

La CDP est l'institution nationale italienne de promotion et l'institution financière de coopération internationale au développement chargée par l'État italien de favoriser le développement durable de l'Italie et des pays partenaires. La CDP soutient la croissance économique, l'inclusion sociale et la transition écologique en investissant dans l'innovation, la compétitivité des entreprises, les infrastructures et le développement local.