Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 décembre 2024

Meurtre de deux experts de l'ONU - Washington désigne 4 ressortissants de la RDC

En 2017, deux experts de l’ONU, Michael Sharp, un citoyen américain ayant une longue expérience du travail humanitaire, et Zaida Maria Catalán, une ressortissante suédoise et chilienne, ont été tués alors qu’ils enquêtaient sur le conflit dans la région du Kasaï entre les forces armées de la RDC et une milice armée.

Face à ces meurtres, le département d’État américain a désigné quatre ressortissants de la République Démocratique du Congo dans le cadre du Programme mondial de récompenses pour la justice pénale (GCJRP) et promet des récompenses allant jusqu’à 5 millions de dollars pour des informations menant à l’arrestation, au transfert ou à la condamnation de certains étrangers recherchés pour crimes de guerre, génocide ou crimes contre l’humanité, a informé le communiqué du Département d’Etat rendu public mardi 10 décembre. (Source allAfrica)

Ibrahim Traoré dénonce “les impérialistes” qui veulent maintenir le Burkina Faso “dans l’esclavage”

Le dirigeant burkinabè s’est adressé à la nation le 11 décembre, à l’occasion du 64e anniversaire de l’indépendance du pays. “Nous sommes victimes de nos richesses, ces richesses que les impérialistes veulent coûte que coûte reprendre et qui visent à nous maintenir dans l’esclavage. Nous allons les sécuriser”, a-t-il déclaré depuis la mairie de Barsalogho.

Pour cela, l’État va déployer des efforts pour “construire une armée forte et équiper cette armée comme il se doit”. “Dès à présent, tous les groupements ont pour instruction de reprendre les opérations de manière active”, a-t-il ajouté. (Source maliweb)

OPEP : Le gabonais Marcel Abeke clôture son mandat lors de la 189e Réunion

Le 10 décembre 2024, la 189e Réunion ordinaire de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) s’est tenue par visioconférence, sous la présidence de Son Excellence Marcel Abeke, Ministre du Pétrole du Gabon. Ce rendez-vous a marqué la fin du mandat de Marcel Abeke à la tête de la Conférence, salué pour son leadership exemplaire tout au long de l’année.

Engagement renouvelé pour la stabilité des prix pétroliers. Les membres de l’OPEP et leurs alliés ont réaffirmé leur engagement à stabiliser les marchés pétroliers. Dans ce cadre, ils ont décidé de reporter les hausses progressives de production à avril 2025, une mesure adaptée aux réalités économiques actuelles. Cette décision stratégique témoigne de la volonté de l’organisation de maintenir un équilibre entre offre et demande, essentiel pour des prix soutenables. (Source GabonMediaTime)

Projection à Bamako du film «African Glory» sur l'expédition transatlantique d'un empereur mandingue

Le film African Glory était projeté mardi 10 décembre 2024 à Bamako, à l'Institut français. En partie fictif, en partie documentaire, ce film primé en 2023 au Festival international du film panafricain de Cannes, retrace l'expédition de l'empereur Aboubacar II, parti des côtes ouest-africaines au XIVe siècle – avant Christophe Colomb – pour découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'océan Atlantique. Une épopée méconnue, qui déconstruit certains récits historiques coloniaux.

C'est le pianiste malien Cheick Tidiane Seck qui a fait connaître au réalisateur Thierry Bugaud l'histoire de l'empereur Aboubacar II. Le jazzman ne s'est pas arrêté là : il a composé certaines des musiques du film dans lequel il est également acteur. Quant au réalisateur français qui a écrit et filmé cette épopée méconnue, il a surtout souhaité lever le voile sur une histoire « qui ne concerne pas seulement l'Afrique, mais le monde entier ». (Source RFI)

Elections municipales à Madagascar, la capitale au cœur du scrutin

Madagascar vote mercredi aux élections municipales, dernier volet d'un cycle électoral d'un an déterminant pour le président Andry Rajoelina, qui vise à consolider son hégémonie et conserver la capitale Antananarivo, principal enjeu du scrutin.

Quelques tensions ont émaillé l'ouverture des bureaux de vote où plus de 11 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Des retards ou des irrégularités, comme des ouvertures en l'absence des chefs de bureau, ont été constatés par une journaliste de l'AFP. Avec une Assemblée nationale et un Sénat déjà acquis au pouvoir, ces municipales pourraient offrir au président un contrôle quasi-total, notamment grâce à une large implantation de candidats. (Source VOA Afrique)

Rabat : 56 projets approuvés pour 134 milliards de dirhams

Lors de la clôture de l’AIF présidée mardi à Rabat par le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, 56 projets ont été validé par la CNI totalisant 134 milliards de dirhams (environ 12,3 milliards d’euros).

L’instance marocaine chargée d’examiner et d’approuver les projets d’investissement, la Commission Nationale des Investissements (CNI) joue un rôle clé dans la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’Investissement, entrée en vigueur en mars 2023, qui vise à renforcer l’attractivité économique du Maroc, stimuler les investissements privés et promouvoir la création d’emplois.

Les projets validés s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle Charte de l’Investissement, mise en œuvre en mars 2023 pour stimuler les investissements privés et renforcer la croissance économique. (Source apanews)

Alioune Tine alerte sur la montée des tensions politiques au Sénégal et plaide pour le respect de l'État de droit

Huit mois après l'installation du nouveau régime au Sénégal, les tensions politiques restent vives entre le pouvoir et l'opposition, au grand regret d'Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center. Lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'Homme, organisée par la Commission nationale des droits de l'Homme du Sénégal (CNDHS), il a exprimé son inquiétude face à cette situation, pointant du doigt le manque de respect des droits humains et des principes démocratiques dans l'exercice du pouvoir.

Alioune Tine a indiqué avoir observé une lutte acharnée pour le pouvoir depuis 2021, sans introspection sur les événements marquants qui ont conduit à la troisième alternance politique en mars dernier. « Nous n'avons pas encore tiré les leçons de ce que nous avons vécu. Cela reste crucial pour éviter de retomber dans les mêmes travers », a-t-il souligné, qualifiant cette période d'« État hors-norme ». (Source PressAfrik)

1er festival café-cacao : Un rendez-vous annuel unissant tradition, innovation et solidarité au service des acteurs de la filière.

La première édition du festival café-cacao a été lancée le samedi 7 décembre 2024 à Oumé par N’Zi Yao Dinard, 3e vice-président de la Fédération des organisations des producteurs café-cacao.

Porté par une vision innovante et inclusive, le festival café-cacao se tiendra du 27 au 29 décembre 2024. L’information a été donnée par C’est son initiateur N’Zi Yao Dinard, 3e vice-président de la Fédération des organisations des producteurs café-cacao (Fopcc), à Oumé, le 7 décembre 2024. Selon l’initiateur de cet événement, ce festival ambitionne de mettre d’importantes thématiques au cœur des activités. Il s’agit d’abord de la santé des producteurs. (Source fratmat)

La République sobre : Un impératif démocratique pour le Togo

Devant le bling bling des chaussures à 1500 euros, des vestes à 3000 euros, des convois de voitures pour un simple déplacement, etc, la France de Barnier interpelle sur une nécessaire prise de conscience salutaire du rapport entre les gouvernants et les ressources publiques.

Monsieur Michel Barnier, Premier ministre (avant sa démission suite à la censure de son gouvernement), a effet publié une circulaire exhortant les membres du gouvernement à la sobriété dans leurs déplacements officiels, privilégiant la simplicité et l’efficacité. Cette démarche interroge directement la réalité politique et sociale togolaise, où le fossé entre les dirigeants et le peuple semble se creuser inexorablement. (Source togoactualité)

Au Bénin, trois militaires tués dans le parc de la Pendjari à la frontière avec le Burkina Faso

Les attaques dans le nord du pays ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe Etat islamique (EI) et d’Al-Qaida venus des pays voisins. Trois militaires béninois ont perdu la vie dans le parc de la Pendjari, situé à la frontière avec le Burkina Faso, ont indiqué mardi 10 décembre des sources militaires et locales à l’Agence France-Presse (AFP).

« Trois des nôtres ont perdu la vie à l’intérieur du parc. Leur véhicule a sauté sur une mine. On ne peut en dire plus pour le moment », a indiqué un officier de l’opération « Mirador » joint au téléphone. « L’incident s’est produit lors d’une patrouille lundi », et a également fait « des blessés graves dans [leurs] rangs », selon un haut responsable militaire ayant requis l’anonymat. (Source Lemonde Afrique)