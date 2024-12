Ile Maurice: Lycée La Bourdonnais - Une classe passerelle pour une transition réussie vers le système éducatif français

Le Lycée La Bourdonnais (LLB) est un établissement scolaire historique et prestigieux, offrant un parcours éducatif unique et complet, de la maternelle à la terminale, depuis plus de 70 ans. Avec ses 1 400 élèves et un environnement favorisant l'épanouissement personnel et académique, le LLB est une référence incontournable en matière d'éducation de qualité. Nous nous sommes entretenus avec Corine Vetroff, proviseure du LLB, dont le nouveau projet est l'aménagement d'une classe passerelle.

Pourquoi recommanderiez-vous le LLB à tout parent d'enfant ?

Nous proposons un parcours scolaire structuré et continu, de cinq à 18 ans. Le LLB est le seul établissement français à Maurice à offrir un cursus complet, parfaitement structuré et aligné avec les normes d'excellence du système éducatif français. Ce parcours garantit une transition harmonieuse entre les étapes scolaires et prépare les élèves au baccalauréat, diplôme reconnu mondialement.

Et quid de l'ouverture sur l'international ?

Le LLB a une section internationale anglaise dès le CP (première année du primaire pour les cinq-six ans), permettant un apprentissage renforcé de l'anglais. Ce programme est idéal pour les familles mauriciennes, qui souhaitent que leurs enfants maîtrisent à la fois le français et l'anglais, tout en découvrant d'autres langues telles que l'espagnol, l'allemand ou le mandarin. Cette diversité linguistique ouvre les portes des meilleures universités internationales, en France, au Royaume-Uni, au Canada ou encore en Australie.

Que proposez-vous aux élèves du système mauricien qui souhaitent intégrer le LLB ?

Pour les élèves venant du système mauricien, le LLB a mis en place une 6e passerelle pour accueillir des élèves de Grade 6 ou 7 souhaitant intégrer le système éducatif français. Cette classe, spécialement conçue pour renforcer les compétences, notamment en français, facilitera leur intégration en classe de 5e en septembre. Les enseignants accompagnent chaque élève au cours de cette transition, en veillant à développer leur potentiel et à leur donner les outils pour réussir. Mais le LLB met un point d'honneur à suivre de près la progression de chaque élève. Avec une attention particulière portée au bien-être, les équipes pédagogiques assurent un équilibre entre l'exigence académique et la bienveillance. L'objectif est de permettre à chaque enfant de développer ses talents, qu'ils soient académiques, sportifs, artistiques ou scientifiques.

La vie du lycée. Quelles valeurs sont appliquées ?

L'éducation au LLB repose sur des valeurs fondamentales telles que le respect, la solidarité et l'ouverture d'esprit. Ces principes guident les élèves tout au long de leur parcours scolaire et les préparent à devenir des citoyens responsables et engagés.

Quels sont les atouts spécifiques pour les enfants mauriciens intégrant la classe passerelle ?

Les classes sont en petits effectifs : cela permet une approche individualisée pour maximiser les apprentissages.

Le soutien est renforcé en français et mathématiques et cela donne des groupes de compétences adaptées au rythme de chaque élève.

Il y a un focus sur les sciences avec des cours pratiques en demi-classes, qui favorisent l'expérimentation et développent une pensée analytique dès le début du secondaire.

Nous encourageons des passions et des talents car le LLB valorise autant les résultats académiques que les réussites personnelles dans d'autres domaines.

En choisissant le LLB, vous offrez à votre enfant une éducation de qualité, fondée sur l'excellence et l'épanouissement personnel. Le LLB, fort de son histoire et de ses valeurs, est un pont vers des études prestigieuses et un avenir prometteur.

Dites-nous en plus à propos de cette classe passerelle.

Le projet de classe passerelle a été mis en place, cette année, pour accueillir les élèves du système éducatif mauricien en Grade 6 au LLB. Cette classe passerelle a été spécialement conçue pour s'adapter au curriculum mauricien, tout en préparant progressivement les élèves à intégrer le système éducatif français. Le LLB est un lycée français et international, qui accueille également une majorité d'élèves mauriciens. Certains parents choisissent d'y inscrire leurs enfants dès la maternelle tandis que d'autres optent pour une intégration plus tardive, notamment au niveau du collège.

Pour ces élèves arrivant en cours de parcours, le LLB propose justement cette classe de 6e passerelle, qui débute en janvier et dure six mois. Durant cette période, les élèves suivent des cours axés sur le développement de l'autonomie, des disciplines académiques spécifiques, un renforcement en français avancé et des travaux de groupe. Cette classe, composée d'un petit effectif d'environ 15 élèves, permet un suivi individualisé et personnalisé. Bien que le LLB soit un établissement de grande envergure, il met un point d'honneur à offrir une éducation centrée sur les besoins spécifiques de chaque enfant.

Les élèves ayant quitté le système éducatif mauricien pour intégrer le LLB racontent

Baboo Raghav Teelucksingh, classe de 5e : «C'est en février 2024 que j'ai intégré le LLB. Les élèves et les enseignants m'ont très bien accueilli. Ce qui m'a permis de me sentir à l'aise rapidement. L'éducation y est bien meilleure, surtout si je compare avec mon ancienne école, où la pression des examens était constante.»

Louis Juhel, classe de 4e : «Ancien élève du Lorette de Vacoas, j'ai rejoint le LLB en 2022. Même si l'adaptation a pris du temps au début, les élèves m'ont intégré dans leur grande famille, et les enseignants ont été compréhensifs. Comme j'ai intégré le LLB en cours d'année, j'ai dû suivre des cours de rattrapage mais cela s'est bien passé. Il y a une grande différence entre le système éducatif mauricien et celui français, notamment en mathématiques et dans d'autres matières. Au LLB, nous avons des évaluations continues, ce qui est beaucoup moins stressant que les examens finaux du système mauricien.»

Rima Kevon, classe de 1G1 : «Au LLB, on bénéficie d'un suivi pédagogique et individuel que l'on ne retrouve pas dans le système mauricien. Les enseignants prennent beaucoup de temps pour nous accompagner.»

Devesh Sookay Soobaya, classe de 1G1: «Au LLB, nous avons le droit de nous exprimer librement. De plus, le suivi ne s'arrête pas à la fin de notre parcours scolaire. Il se poursuit même au-delà, jusqu'à nos carrières professionnelles.»

Zinate Sulliman : «Rejoignez-nous au LLB. C'est une école internationale où chaque élève peut devenir un superhéros ! Ici, nous offrons bien plus qu'un enseignement classique : découvrez le théâtre avec Shakespeare et apprenez l'anglais à travers des activités ludiques et engageantes. Nous sommes prêts à vous accueillir dans notre grande famille, où apprentissage rime avec plaisir et épanouissement.»

Yasmina Belkouche : «Passer au système éducatif français est une vraie opportunité grâce à la classe de 6e passerelle. Ce programme renforce les bases fondamentales telles que le vocabulaire, l'écriture et l'expression, en s'appuyant sur des méthodes stimulantes et innovantes. Nous guidons nos élèves vers l'autonomie, tout en développant leurs compétences transversales et en les encadrant de manière personnalisée. Ils apprennent à travailler en groupe, à mieux s'organiser et à développer leur esprit critique. Cette classe passerelle constitue un véritable tremplin vers la réussite scolaire et l'épanouissement personnel.»

Kevin Bissonauth : «Au LLB, nous valorisons l'inclusion et chaque élève progresse à son rythme et s'engage activement dans l'apprentissage. L'objectif principal est de développer l'esprit critique des enfants, une compétence essentielle pour devenir des citoyens éclairés de demain. Les activités proposées, comme le théâtre, jouent un rôle central dans l'éducation. Cet outil pédagogique unique favorise l'expression orale, un aspect fondamental du système éducatif français. Grâce au théâtre, les élèves apprennent à s'exprimer avec confiance, à développer leur créativité et à renforcer leur autonomie.»