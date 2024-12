Ile Maurice: Verushka Pather - «Il est crucial de reconnaître l'apport de l'engagisme indien sur le continent africain»

Khanya Designs, la marque née de la vision artistique et entrepreneuriale de Verushka Pather, symbolise l'harmonie entre la culture indienne et l'héritage africain. Ancienne danseuse et aujourd'hui femme d'affaires, elle a choisi Maurice comme premier emplacement international pour reconnaître l'importance de l'engagisme indien dans l'histoire commune de l'Afrique du Sud, de La Réunion et de l'île Maurice. Ce choix stratégique permet à Khanya Designs de servir de pont culturel et économique, tout en offrant une plateforme d'autonomisation aux femmes en Afrique et dans l'océan Indien.

La marque s'engage à promouvoir une mode écoresponsable, et à faire rayonner la richesse culturelle et artisanale de l'Afrique, tout en soutenant des modèles de production durables qui répondent à la demande croissante de la clientèle internationale. L'ambition de Khanya Designs est de s'étendre au-delà de l'île Maurice pour atteindre de nouveaux marchés, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Canada, d'ici 2025.

Qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir Maurice pour le premier magasin international de Khanya Designs, et comment envisagez-vous de positionner la marque sur les marchés locaux et régionaux ?

Dans le cadre des marchés émergents et de notre vision de l'essor de la diaspora, Maurice représente un espace idéal qui offre des opportunités de croissance, de renouveau et de nouvelles perspectives. Il est également essentiel de reconnaître que l'Afrique du Sud, l'île de La Réunion et Maurice partagent une histoire commune liée à l'engagisme indien. Ainsi, en progressant sur ces marchés émergents, en créant de nouvelles opportunités, en favorisant l'autonomisation des femmes dans les affaires et en contribuant à l'économie, il est crucial de reconnaître l'apport de l'engagisme indien et de préserver cet héritage ancestral sur le continent africain.

Comment Khanya Designs contribue-t-elle à l'autonomisation économique des artisans et entreprises sud-africains, notamment à travers ses collaborations et exportations internationales ?

Je suis très fière de dire que j'ai été soutenue aux débuts de l'entreprise qui, aujourd'hui, a permis à des femmes d'établir leur propre affaire. Des femmes qui vendaient des vêtements ou des articles de prêt-à-porter ont maintenant été intégrées dans nos entreprises de coupe, montage et finition (CMT), et elles ont été autonomisées. Nos modélistes et nos designers, y compris moi-même, ainsi que toutes les personnes de notre CMT, sont toutes des femmes. Elles créent des opportunités, et elles veillent à pouvoir éduquer leurs enfants, à intégrer la main-d'oeuvre, à contribuer de manière significative et à jouer leur propre rôle. Pour moi, et pour les femmes africaines, cela a été une formidable opportunité de dire que je me sens autonomisée. J'ai l'opportunité de m'épanouir. Pour moi, il est essentiel, dans notre domaine, que ce soit de la CMT aux enchérisseurs, en passant par nos modélistes, que chacun crée sa propre opportunité.

Les partenariats semblent être au coeur de la philosophie de votre marque. Comment les collaborations avec des figures comme Krineshen Reddy et Lenore Goss-Matjie renforcent-elles la compétitivité de Khanya Designs et son rayonnement mondial ?

La somme est plus grande que la totalité. Il est essentiel que les petites parties se réunissent pour former cette entité magnifique que nous avons. Mon expertise réside dans le design, la sélection et la combinaison des tissus, les choix que je fais et la recherche de sources, allant de l'Inde au Kenya jusqu'en Afrique du Sud. Et j'ai été très ouverte car l'entreprise est encore nouvelle pour moi. J'ai été heureuse de constater que, bien que le design ne soit pas mon point fort, j'ai une personne influente qui aime Khanya. Tous ceux qui participent à Khanya aiment Khanya. C'est cela, la clé : la manière dont les gens se sont réunis. Cela a permis de créer ce magasin magnifique, avec des meubles inspirés par l'Afrique, et puis nous avons Lenore Goss-Matjie qui a créé des chaussures élégantes et parfaites pour compléter la marque.

Elle est une marque internationale. Le fait que Khanya (Mauritius) Designs soit présente au sein d'Oberoi témoigne de l'élégance et du respect que Khanya inspire. Le fait que chacun apporte sa contribution pour l'enrichir, c'est ce qui nous permet d'élargir notre réseau, et de nous lancer aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Canada en janvier 2025. Pour nous tous, c'est un concept store pour Maurice et lorsque les gens achètent dans le magasin, ils achètent le magasin dans son ensemble : les meubles, le design, les droits non exclusifs de Khanya et des vêtements fantastiques qui sont le symbole de la mode consciente.

Avec un fort accent sur l'artisanat et la fierté culturelle, comment Khanya Designs garantit-elle des pratiques de production durables tout en répondant à la demande mondiale croissante ?

Je pense qu'en venant d'un milieu artistique, nous avons abordé le marché sous un angle très artistique. En regardant d'un point de vue artistique sur le continent africain, ce qui nous unit, quelle est la narration commune que nous pouvons partager, même avant de parler ? Et une fois cette connexion établie, il a été très facile pour nous de considérer que tout en créant de la mode, il est important de rester très sensibles aux aspects historiques de notre héritage ancestral lié à l'engagisme indien et à la fierté culturelle. Lorsque nous avons créé le saree africain, c'était une déclaration à part entière. Vous savez qu'il est indien, mais lorsque vous voyez l'imprimé africain dessus, vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose venant de notre terre. Je suis profondément engagée envers le continent africain et le tissage de ma terre, et sans aucun doute, tout ce qui concerne Khanya Designs résonne avec cette fusion culturelle.

Quel rôle voyez-vous pour Khanya Designs dans le renforcement du statut de Maurice en tant que hub du commerce de luxe et du design, et comment prévoyez-vous d'intégrer des talents ou des ressources locaux dans votre modèle d'affaires ici ?

Le fait que nous soyons actuellement à Oberoi est magnifique et représente une opportunité extraordinaire pour élever notre marque et gagner du respect. Mais c'est avant tout destiné au voyageur venant de différentes régions du monde, pour lui offrir un aperçu de l'Afrique et de l'essence d'une marque indo-africaine à partager avec le reste du monde. Cependant, en réfléchissant à la communauté de Maurice, nous avons voulu créer un magasin accessible à tous. Il est destiné à chaque femme et à chaque homme. Étant donné que nous ne sommes pas dans un centre commercial, nous sommes stratégiquement placés pour être facilement accessibles et ouverts à tous. C'est une expérience unique qui vient d'Afrique.

Comment équilibrez-vous la mise en valeur du patrimoine sud-africain avec l'adaptation aux goûts et aux préférences des consommateurs internationaux, notamment sur des marchés comme celui de Maurice ?

En tant qu'artiste, j'ai voyagé sur ce continent africain pendant un certain temps. J'ai réalisé que si je ne vois pas les différences, je peux créer une narration où les autres ne les verraient pas non plus. Nos cultures sont si semblables, si proches et l'histoire commune de l'engagisme indien est essentielle. Nos tissus sont les mêmes. Notre culture indienne est la même. Notre nourriture est la même. Alors, pourquoi ne pas embrasser quelque chose qui peut nous rassembler tous ?

Quels sont vos objectifs économiques et commerciaux à long terme de Khanya Designs, et comment envisagez-vous d'étendre l'empreinte de votre marque au-delà de Maurice vers d'autres marchés mondiaux ?

Nous avons actuellement une équipe qui gère Khanya Designs aux États-Unis. Depuis l'Amérique, l'équipe gère la marque à l'échelle mondiale. Nous lançons maintenant notre présence aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Canada. Notre magasin mauricien s'occupera de La Réunion et des Seychelles. Nous avons également une équipe dédiée à la gestion des finances. Nous réalisons des prévisions pour les marchés, avec des designs spécifiques pour l'Amérique, pour l'Europe et, bien sûr, j'ai spécialement prévu ce marché pour Maurice