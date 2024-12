Angola: Le Président de la République reconnaît les services rendus lors de la visite de Joe Biden

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reconnu mercredi, les services rendus par les différentes institutions publiques et privées et le comportement civique de tout le peuple angolais lors de la visite du Président des Etats-Unis d'Amérique, Joe Biden.

La reconnaissance a été exprimée dans une note lue par le directeur du Bureau d'Etude et Analyse Stratégique de la Maison Militaire du Président de la République, Norberto Garcia, lors d'une réunion du groupe technique du Comité d'organisation de la visite.

L'Angola a accueilli le Président américain du 2 au 4 de ce mois, accompagné d'une forte délégation composée de politiciens et d'hommes d'affaires.

Dans sa note de remerciement, João Lourenço a fait l'éloge de la performance des membres de l'Exécutif, des organes de l'administration publique, des entreprises publiques et privées ainsi que des entités collectives et individuelles et de l'ensemble du peuple angolais.

Selon lui, cette visite a mis en évidence le haut niveau d'organisation des services administratifs du pays, renforçant ainsi son image et sa reconnaissance en tant que partenaire fiable.

« C'est pourquoi je salue la manière solennelle et cordiale dont s'est déroulée la visite de 72 heures de la délégation présidentielle dans notre pays, dans les provinces de Luanda et de Benguela », a-t-il souligné.

Selon le Chef de l'État, il est également juste de reconnaître que le succès de la visite du Président Joe Biden, en plus de sa signification politique, représente une autre victoire qui s'ajoute aux autres dans les 50 ans d'histoire de l'indépendance du pays.

« C'est pourquoi je voudrais exprimer ma fierté et ma satisfaction pour l'efficacité et l'efficience du travail réalisé par toutes les personnes collectives et individuelles, publiques et privées, impliquées dans le programme de la visite historique du Président américain dans notre pays, et je remercie le peuple angolais pour son comportement civique et hospitalier, en portant haut le drapeau angolais dans le contexte des Nations », a-t-il conclu.