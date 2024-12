Afrique: L'Angola et l'Afrique du Sud entendent faire un saut qualitatif dans leurs relations - Téte António

L'Angola et l'Afrique du Sud entendent faire un "saut qualitatif" dans les relations existantes, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture, de l'économie, de l'énergie, de l'éducation et des transports, a déclaré le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, ce mercredi, à Pretoria.

Se confiant à la presse, dans le cadre de la visite que le Chef de l'État angolais, João Lourenço, effectue dans ce pays, Téte António a souligné que les deux États introduiront davantage de contenus adaptés au niveau de coopération et aux ambitions de chacun.

Selon le ministre, les parties souhaitent que de nouvelles méthodes de coopération soient adaptées de temps en temps. « Le saut qualitatif que nous voulons réaliser ne concerne pas seulement le contenu, mais aussi les mécanismes de coopération que nous avons mis en place ».

Téte António a informé que les deux gouvernements ont décidé que la première réunion de la Commission mixte bilatérale entre l'Angola et l'Afrique du Sud se tiendrait dans la capitale angolaise à une date qui sera annoncée.

Relations de coopération

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud reposent sur de solides bases historiques et stratégiques, dérivées du soutien mutuel pendant les périodes de lutte pour l'indépendance et contre l'apartheid.

Actuellement, les deux pays entretiennent un partenariat qui couvre des domaines tels que l'économie, la politique, la sécurité régionale et la culture.

La coopération vise à intensifier les échanges commerciaux et les investissements mutuels, l'Afrique du Sud étant l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Angola dans la région, avec des investissements dans des secteurs tels que l'exploitation minière, l'électricité, les infrastructures et l'agriculture.

Récemment, des initiatives telles que l'utilisation des monnaies locales dans le commerce bilatéral et la création de mécanismes d'assurance-crédit pour faciliter les affaires ont été discutées.