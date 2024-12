Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - Le Brésil offre des ouvrages à la bibliothèque

Des centaines de livres sur l'histoire du Brésil ont été offerts à la bibliothèque du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza par le gouvernement de ce pays à travers la division de langue portugaise de l'institut Guimarães Rosa (IGR) du ministère des Relations extérieures. Le don a été remis à la directrice générale de ce haut lieu culturel et historique, Bélinda Ayessa, par l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes.

Le don offert à la bibliothèque du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'inscrit dans le cadre du partenariat culturel entre cette institution culturelle congolaise et les institutions culturelles brésiliennes. Il s'agit des ouvrages des grands écrivains du 17e et 18e siècles parlant de l'histoire du Brésil. Posant l'acte de remise officielle des ouvrages à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le diplomate brésilien a souligné que ce sont des livres en portugais qui fournissent une ample vision sur le Brésil et sur son histoire.

Il y a des romans des grands écrivains brésiliens, des romans du plus grand écrivain en langue portugaise au Brésil. Il y a aussi des livres sur la religion, ... « Ces livres constituent ce qu'on appelle la bibliothèque basique brésilienne. J'espère que ça va profiter bien aux étudiants congolais intéressés sur le Brésil », a signifié l'ambassadeur du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes.

Recevant ces livres, Bélinda Ayessa a indiqué que ce don qui vient à point nommé est un magnifique cadeau de Noël que la fédération du Brésil offre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, c'est une très belle dotation. Elle a saisi cette opportunité pour dire toute sa reconnaissance au Brésil et à son ambassadeur.

« Ce donc s'inscrit dans le partenariat que nous avons déjà depuis quelques mois, sinon quelques années avec le Brésil par le truchement de son ambassadeur au Congo. Nous avons pu travailler avec des grandes institutions culturelles dans les grandes villes du Brésil, notamment à Rio de Janeiro. J'ai donc le plaisir de constater que finalement tout cela est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, nous avons une très belle illustration avec cette belle dotation », a souligné Bélinda Ayessa.

Elle a réitéré l'appelle de l'ambassadeur à la jeunesse, aux élèves. « C'est une information qu'on donne officiellement aujourd'hui. Nous allons bientôt procéder à l'ouverture de cette bibliothèque. Les élèves et les étudiants savent dorénavant que dans la bibliothèque du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, il y a une section brésilienne, où ils vont trouver des ouvrages de divers domaines sur les grands historiens, les grands écrivains brésiliens, ceux qui ont écrit sur l'histoire, la genèse, la construction, le développement du Brésil, et ça c'est très important pour ceux qui veulent asseoir leur culture générale. Je suis très heureuse, merci beaucoup de donner cette opportunité aux Congolais. J'invite non seulement les jeunes, mais aussi les sachants, les hommes du savoir, les intellectuels, les professeurs de venir s'abreuver ici », a-t-elle lancé l'invite.