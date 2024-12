Congo-Brazzaville: Pêche - Des acteurs formés sur le cycle du plaidoyer

Un atelier de formation a été organisé, les 10 et 11 décembre, au siège de l'organisation non gouvernementale La bouée couronne, au quartier Songolo, dans le cinquième arrondissement Mongo Mpoukou de Pointe-Noire, au profit des acteurs des groupements et organisations des pêcheurs appelés à maîtriser le cycle du plaidoyer.

Animé par Dr Aimé Patrick Missamba-Lola, expert-formateur et chef de mission, l'atelier de formation a duré deux jours. L'objectif a été la compréhension des concepts de plaidoyer en permettant aux participants d'acquérir une connaissance approfondie des principes en la matière, y compris les avantages, les risques et les implications dans le contexte de la pêche artisanale.

L'identification des cibles, dont le but est d'apprendre à identifier et profiler les parties prenantes pertinentes pour le plaidoyer afin d'orienter efficacement les efforts de communication et d'influence, a fait aussi partie des modules développés tout comme l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer qui sert à développer un plan stratégique qui inclut des objectifs clairs, des messages adaptés aux différents publics, et des méthodes d'évaluation des actions menées.

Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du Projet de mise en place d'un observatoire de promotion de la transparence, du dialogue et du partage d'information avec le public en matière de gestion durable des ressources halieutiques au Congo, fruit de la coopération entre le gouvernement , l'Union européenne et l'Agence française de développement.

Pour le groupement Ku-Vub, qui a initié l'activité, la formation en plaidoyer pour les organisations de la société civile du secteur de la pêche artisanale est essentielle afin de renforcer leur capacité à défendre leurs intérêts et à influencer les décisions politiques. Cette formation est aussi cruciale pour les organisations de la société civile du secteur de la pêche artisanale, en intégrant des exercices pratiques et une approche participative. Elle permet aux acteurs du secteur non seulement d'améliorer leurs compétences en communication et en négociation, mais aussi d'accroître leur impact sur les décisions qui affectent leur communauté.

Des exercices pratiques, des études de cas et jeux de rôle, l'utilisation des scénarios réels du secteur de la pêche pour permettre aux participants de prouver leurs compétences en plaidoyer dans un environnement simulé ont également meublé l'atelier organisé dans une approche participative. Autant d'éléments qui ont permis aux participants de définir clairement le concept de plaidoyer et son importance dans leur contexte, d'identifier les problèmes nécessitant une action de plaidoyer spécifique, d'élaborer une stratégie efficace pour leur comité de cogestion, intégrant une communication claire autour de leurs activités.

Signalons que c'est le groupement Ku-Vub (Pratiquer la pêche en langue villi) qui a mené les différentes activités liées à cette mission, à savoir améliorer la transparence et la gestion durable des ressources halieutiques au Congo, mettre en place un observatoire de pêche, promouvoir la transparence et le dialogue entre les acteurs du secteur, assurer une gestion durable des ressources halieutiques, et renforcer l'accès à l'information, l'analyse des enjeux de la transparence : identification des parties prenantes et recherche documentaire sur les pratiques de pêche et les réglementations.