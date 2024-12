Congo-Brazzaville: Bilili BD - Les lampions de la neuvième édition se sont éteints

Les lampions de la neuvième édition du festival international de bande dessinée du Congo dénommé « Bilili BD » se sont éteints, le 7 décembre, à l'institut français du Congo (IFC).

La neuvième édition de « Bilili BD » s'est déroulée sur le thème « Nekketsu, parcours du héros ». Le Nekketsu qui signifie en français « Sang chaud » est un narratif employé principalement dans le "manga japonais" dans lequel le héros est un jeune homme qui doit accomplir un voyage initiatique pour réaliser son rêve. Ce festival qui est devenu une convention a réuni pour sa neuvième édition des jeunes professionnels et amateurs de la bande dessinée venus de vingt-deux pays à travers le monde, des auteurs ainsi que des metteurs en scène de plusieurs pays du monde.

La particularité de Bilili BD de cette année, c'est l'accent que ses organisateurs ont mis sur le webtoon qui est une nouvelle façon de consommer la bande dessinée à travers les canaux numériques. Pour cette neuvième édition, Bilili BD a plongé les jeunes créateurs de bande dessinée et le public qui a fait le déplacement de l'IFC dans l'univers de la réalité virtuelle, a fait savoir la directrice et promotrice de ce festival, Joëlle Epée Mandengue.

Plusieurs prix ont été remis aux gagnants au cours de ce grand festival international qui se tient chaque année à Brazzaville. Il s'agit, entre autres, du prix Kobounda DB ; du prix Bilili BD ainsi que de Bilili Cosplay Contest. Les participants ont exprimé leurs talents incroyables et exceptionnels dans leurs domaines respectifs, ce qui a motivé et encouragé les organisateurs de cet événement et les invités venus de partout à travers le monde. A la clé des tablettes graphiques, des kits de mangaka, figurines Funko Pop, abonnements annuels à l'IFC, tickets de cinéma, formation premium chez Lopango, lots exclusifs de bande dessinée et bien d'autres lots...

JH Académie, qui est une école de bande dessinée et tout ce qu'il y a comme des industries culturelles et créatives, a remis des bourses aux gagnants. « Nous avons choisi de donner ces prix aux lauréats de Bilili BD parce que nous avons l'habitude de dire qui a besoin du pape va à Rome. C'est vous le pape, vous êtes des dessinateurs et nous sommes venus à vous. La JH Académie offre trois bourses d'études pour trois personnes sélectionnées qui partiront du Congo pour le Benin pour une durée minimum de six à huit mois. La particularité de JH Académie, c'est qu'elle est en lien avec les différentes écoles françaises », a indiqué l'un des responsables de cette école de dessin.

Le directeur délégué de l'IFC, Frédéric Brignot, a pour sa part salué la bonne tenue de cette neuvième édition qui a connu un grand engouement au sein du public. « Mon bureau étant là, j'ai pu voir que dans le hall, tous les jours il y avait énormément du monde, les gens qui étaient contents, faisaient du bruit avec des masters class », a-t-il indiqué. Il sied de noter que quelques prix ont été également remis aux meilleurs prestataires ou présentateurs de la scène lors de la cérémonie de clôture de la neuvième édition de Bilili BD.