Madagascar: Partenariat - Convention pour la gestion des déchets entre BNI Madagascar et STCV

La BNI Madagascar confirme son engagement en faveur du développement durable. La banque vient de franchir une nouvelle étape dans sa démarche écoresponsable en signant une convention avec la Société de tri compactage et valorisation (STCV), qui oeuvre dans la gestion des déchets.

« Cette signature s'inscrit dans une série d'actions concrètes entreprises par BNI pour réduire son empreinte écologique », indique la banque dans un communiqué. Il s'agit notamment du recyclage de ses matériels informatiques, la digitalisation de ses processus pour limiter l'usage de documents physiques et ses initiatives de reboisement.

Développement durable

Ce partenariat entre les deux parties traduit une volonté commune : adopter des pratiques de gestion des déchets respectueuses de l'environnement tout en sensibilisant les collaborateurs à des comportements écoresponsables. Rappelons que STCV a été un des lauréats du programme « BNI Lovainjafy » pour l'édition 2023, qui est un programme en partenariat avec le ministère de développement Durable, pour soutenir les entreprises engagées dans des projets à fort impact social et environnemental. Ce programme, soutenu par des acteurs comme le PNUD et WWF, offre un accompagnement financier et technique aux lauréats sélectionnés, incluant des subventions et une ligne de crédit à taux 0 %. Cette initiative vise à promouvoir le développement durable en favorisant des projets innovants ayant un impact positif sur l'environnement.

Suivi

Par la concrétisation de ce partenariat, BNI renforce son engagement envers une entreprise en laquelle elle a cru, en la distinguant à travers le programme « Lovainjafy ». Les axes majeurs de la collaboration entre BNI MADAGASCAR et STCV incluent : Une gestion optimisée des déchets : les déchets cartons, papiers et plastiques du siège de BNI Madagascar Analakely seront collectés, traités et valorisés conformément à des normes environnementales rigoureuses.

Une traçabilité et une transparence garanties : Chaque étape de traitement sera documentée à travers des rapports mensuels, permettant un suivi précis et mesurable des opérations. Ce partenariat vise à réduire les déchets tout en favorisant le recyclage, contribuant ainsi activement à la préservation de l'environnement. Cette collaboration marque une étape significative dans l'engagement de BNI Madagascar en faveur de la durabilité. Elle illustre une vision commune avec STCV : transformer les défis environnementaux en opportunités d'innovation et de progrès.