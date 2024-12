Tunisie: Troisième session plénière du 20e Comité central du PCC - La Chine entre réformes économiques et gouvernance renforcée

Cette troisième session a mis en lumière les priorités stratégiques de la Chine, notamment la construction d'un système économique avancé et la mise en place d'une démocratie populaire plus inclusive. L'accent a également été mis sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, le développement écologique et la sécurité nationale. Parallèlement, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. Wan Li, a évoqué les progrès enregistrés dans les relations sino-tunisiennes et les perspectives de coopération future.

L'ambassade de Chine en Tunisie a organisé, lundi, une rencontre avec les médias pour partager les résultats de la troisième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois, qui s'est tenue le 15 juillet 2024 à Beijing. Cet événement a révélé des orientations stratégiques visant à guider la Chine dans une phase de modernisation accrue et à mettre en oeuvre des réformes économiques et institutionnelles.

La Chine mise sur un développement durable et inclusif

Dr Cai Fang, académicien de l'Académie chinoise des sciences sociales, a indiqué que la session, présidée par Xi Jinping, a mis l'accent sur plusieurs priorités pour accélérer le développement du pays. L'une des premières initiatives est la construction d'un système économique de marché socialiste avancé. «Cette démarche vise à garantir une croissance durable et inclusive, avec une meilleure répartition des ressources et des opportunités économiques... Elle s'inscrit dans une vision à long terme pour établir une économie forte et diversifiée, capable de relever les défis mondiaux», a-t-il souligné.

L'objectif suivant est de développer une démocratie populaire complète et fonctionnelle, avec l'implication des citoyens à tous les niveaux de gouvernance. «Cela induit à la mise en place de mécanismes participatifs pour assurer une meilleure représentation des intérêts des différents segments de la société», a-t-il encore précisé.

La Chine aspire aussi à renforcer son identité nationale et ses valeurs culturelles, dans le cadre de la création d'une nation socialiste forte sur le plan culturel. Un des points majeurs de cette réforme est la volonté d'améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment à travers des initiatives de protection sociale et d'équité.

En parallèle, le pays met l'accent sur le développement écologique, cherchant à répondre aux défis environnementaux tout en poursuivant sa croissance. La session a également abordé le besoin de renforcer la sécurité nationale pour assurer une stabilité interne et externe. Finalement, a été abordée la non moins importante capacité de gouvernance du Parti communiste qui sera l'objet d'une réforme décisive afin de garantir une gestion durable et efficace des affaires nationales.

Renforcement des liens entre la Tunisie et la Chine

De son côté, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, S.E.M. Wan Li, présent lors de cette rencontre avec les médias, a souligné l'importance de cette session pour l'avenir de la Chine, mais aussi pour ses relations avec des partenaires internationaux, notamment la Tunisie.

Il a indiqué que bien que les relations sino-tunisiennes ne soient pas aussi avancées que celles avec des pays voisins comme le Maroc ou l'Algérie, des progrès notables ont été réalisés ces dernières années. Le commerce bilatéral connaît une dynamique positive, illustrée par la hausse des échanges économiques dans divers secteurs, et le nombre de touristes chinois en Tunisie ne cesse d'augmenter.

Des projets d'infrastructure d'envergure sont également en cours, notamment dans les secteurs de la santé, des transports et des technologies.

L'ambassadeur a aussi mentionné la visite historique du Président Kaïs Saïed en Chine en 2024, un événement marquant dans le renforcement des liens stratégiques entre les deux nations. Cette visite a permis de consolider des accords importants et a ouvert la voie à de nouvelles perspectives de coopération.

«La Chine et la Tunisie sont prêtes à hisser leurs relations à un niveau stratégique, en s'appuyant sur des bases solides d'amitié historique et des ambitions communes pour l'avenir... Cette coopération est d'autant plus significative dans le contexte de la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale et de son engagement envers le développement durable en Afrique du Nord et sur tout le continent», a encore précisé l'ambassadeur.