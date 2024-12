Congo-Brazzaville: Incivisme - Les ferrailleurs créent une association

Placée sous la supervision d'Adamo Kéita, secrétaire administratif du Conseil supérieur de la diaspora malienne et attaché à l'ambassade, cette cellule regroupe les ferrailleurs de toutes les nationalités exerçant au Congo. Le but étant non seulement de se conformer aux lois de l'État congolais, mais aussi de mettre un terme aux actes inciviques.

Ces derniers temps, les ferrailleurs dans l'ensemble ont connu un certain nombre de problèmes compte tenu des actes néfastes perpétrés par des inciviques causant des préjudices au domaine public, mieux à la bonne vie sociétale. C'est dans ce contexte que le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la diaspora malienne au Congo, Adamo Keïta, a mis en place une cellule regroupant tous les ferrailleurs de toutes les nationalités exerçant en République du Congo, en vue de lutter et chercher à mettre fin aux actes inciviques. L'objectif en regroupant les ferrailleurs dans un seul bloc est de les régulariser et les mettre en conformité vis-à-vis des principes de départ, et bien entendu, sur les lois et principes de la République.

« Nous avons écouté qu'il y a des inciviques qui sont en train de dégrader le domaine public et ces inciviques disent qu'ils vendent ces objets chez les ferrailleurs, voilà pourquoi nous avons pensé nécessaire de créer ce bloc qui nous permettra d'identifier qui est le malfaiteur dans cette histoire. Est-il vrai que c'est la communauté qui fait le recyclage des métaux ferreux et non ferreux ou ce sont les acheteurs ? C'est pourquoi nous voulons mettre fin à tout cela et se mettre du côté de l'État pour essayer de battre les inciviques », a déclaré Adamo Keïta.

Toutefois, le responsable de ladite cellule a appelé les ferrailleurs afin de les informer que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas une activité illicite. « Vous devez-vous mettre en règle conformément aux principes de l'État pour pouvoir travailler en toute quiétude et en toute sincérité et dans les règles de l'art pour pouvoir décourager les inciviques qui sont en train de vandaliser les biens de l'État », a-t-il précisé.

Les ferrailleurs, de leur côté, ont décidé de se mettre en règle et travailler conformément aux lois de l'État congolais. « Nous devons décourager les inciviques qui vont voler les câbles de courant, les cuivres, ... Il y aura une identification, une orientation, et cette orientation sera ficelée pour tous les ferrailleurs, et tous les ferrailleurs doivent respecter les règles. Cette activité doit être bénéfique tant pour l'État que pour la communauté qui l'exerce », a souligné le responsable de la cellule, Adamo Kéita.