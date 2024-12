Afrique: Vie associative - Les AET du continent adoptent leur plan d'action

A l'issue des travaux de leur assemblée générale inaugurale tenue du 7 au 8 décembre à Dakar au Sénégal, la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique a adopté un plan d'action qui guidera le travail des instances élues durant les deux prochaines années.

Au-delà de fédérer leurs structures, il s'agit des résolutions qui vont oeuvrer pour l'unité et l'intégration africaine. L'adoption du PV du 2e congrès de Brazzaville des Amicales et Associations d'anciens enfants de troupe tenu en juillet 2024 ; adoption du plan d'action 2025-2026 du bureau exécutif et du plan d'action 2025-2026 du Commissariat aux comptes de la Fédération ; validation de la charte graphique de la Fédération ; fixation du montant des contributions par pays membres au budget bi-annuel font partie des résolutions adoptées par les AET d'Afrique au cours des travaux de leur assemblée générale.

Rappelons que la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique est l'entité faîtière qui regroupe les anciens élèves des écoles militaires préparatoires d'Afrique. Elle se donne comme ambition de consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats africains, dans une logique d'accélération du processus d'intégration africaine, voeu cher à tous les Africains.

La Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique compte ainsi s'appuyer sur le moule africain, la rigueur militaire et l'excellece, socles de formation de tous les AET pour élever les passerelles et pentes futures de l'édification de l'intégration africaine.

« Il va de soi que le rayonnement de la communauté AET dans nos pays respectifs confère à notre engagement une dimension citoyenne qui nous oblige à plus d'un titre, aujourd'hui, dans un contexte accéléré de mondialisation où la nécessité d'une intégration africaine s'impose quasiment à nos yeux, surtout face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en termes de paix et de sécurité, ou encore dans de nombreux domaines vitaux comme la formation et l'éducation, la santé, l'environnement, nous conduisent à nous investir davantage dans nos sociétés... », avait déclaré dans son mot de circonstance le président de la Fédération des anciens enfants de troupe d'Afrique, l'AET Rémy Ayayos Ikounga.

Notons que les représentants des douze amicales et associations d'Anciens enfants de troupe, membres de la Fédération, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo ont pris part à ces travaux. L'assemblée générale a été clôturée par une remise de diplômes de félicitations aux pionniers de la Fédération, suivie d'une marche de cohésion jusqu'au Monument de la Renaissance africaine.