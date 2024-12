Congo-Brazzaville: ZES de Pointe-Noire - Nécessité de mettre en place un guichet unique

Face aux difficultés qu'ils rencontrent, les opérateurs de la Zone économique spéciale (ZES) ont exprimé, le 9 décembre, lors de la visite du Premier ministre Anatole Collinet Makosso, au niveau des plateformes industrielles, la nécessité de mettre en place un guichet unique.

Regroupant l'ensemble des acteurs administratifs intervenant dans le processus de délivrance des agréments, des autorisations, des installations des entreprises, ce guichet unique devrait permettre d'éviter aux opérateurs certaines tracasseries ou taxes avant même l'opérationnalisation de la ZES de Pointe-Noire.

Accompagné des ministres Jean Marc Thystère Tchicaya chargé des ZES et Jean Luc Mouthou de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, le Premier ministre a visité les travaux de bitumage des voiries à l'intérieur de la ZES et quelques usines déjà installées. En effet, les priorités sont placées sur les infrastructures de base afin de pouvoir permettre aux investisseurs de s'installer dans de bonnes conditions.

Avant de toucher du doigt la réalité du terrain, Anatole Collinet Makosso et sa suite ont procédé au planting d'arbres dans l'enceinte de la ZES de Pointe-Noire. « Vous constatez que la ZES est opérationnelle. Il y a, selon les interpellations du président de la République, parfois une certaine bureaucratie qui fait qu'il y a certaines autorisations qui sont obtenues après un long moment d'attente ; nous sommes venus nous enquérir de la situation. La première leçon consiste à traduire dans les faits les orientations du président de la République. Il a dit qu'il avait besoin des résultats et il nous fallait venir les chercher, constater ce qui se fait déjà, nous convaincre nous-mêmes qu'effectivement la ZES est en plein développement, en plein essor », s'est réjoui le chef du gouvernement.

Outre le volet industriel, la ZES de Pointe-Noire comprendra une zone commerciale et résidentielle. Le but étant de créer une petite ville à part entière totalement indépendante au milieu du site. Profitant de sa visite, Anatole Collinet Makosso est revenu sur l'indemnisation des propriétaires. Selon la loi, l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être précédée d'une indemnité juste et préalable. « On l'a peut-être commencé, mais on n'a pas terminé. Le gouvernement est en train de tout mettre en oeuvre pour disposer des ressources qui nous permettront de mettre à la disposition de chaque ayant droit les revenus qui lui reviennent en compensation de la propriété foncière mise à la disposition de la ZES. Mais le retard que le gouvernement connaît pour indemniser les propriétaires ne devrait pas être un moyen de blocage du travail qui est en train de se faire », a-t-il rassuré.

Selon lui, les ZES sont des mécanismes mobilisateurs des ressources, de croissance, d'emplois. « Alors, on va faire perdre des emplois à tous nos jeunes parce que les propriétaires n'ont pas bénéficié de leur indemnité de dédommagement, ce ne serait pas juste. C'est pour cette raison que le président en appelle à notre patriotisme », a-t-il conclu.