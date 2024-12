Congo-Brazzaville: Salon de peinture du pays - Lancement de la 6e édition la semaine prochaine

Organisée par le Musée cercle africain, la 6e édition du Salon de peinture du Congo, dont le vernissage sera patronné par la ministre de l'Industrie culturelle, du Tourisme, des Arts et des Loisirs, Lydie Pongault, se tiendra du 17 décembre 2024 au 17 janvier 2025 sur le thème « Peinture et poésie».

Ce grand rendez-vous de la célébration de l'art et de la culture réunira des artistes peintres du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), de l'Angola et du Rwanda. Ceux-ci exposeront leurs oeuvres, un mélange des couleurs et de la poésie (comme l'indique le thème de cette 7e édition :" Peinture et poésie"), pendant quatre semaines. Temps durant lequel les férus des arts plastiques auront la possibilité de découvrir leur talent et leur créativité.

Occasion annuelle donnée pour plonger dans l'univers des couleurs, le Salon de peinture du Congo est l'un des événements majeurs de l'art pictural au Congo et dans la sous-région d'Afrique centrale. Sa 5e édition, qui s'est tenue l'année dernière sur le thème « Peinture et société », a connu la participation de trente artistes peintres du Congo, de la RDC, du Gabon, du Rwanda et du Togo qui ont exposé au total 149 toiles. Mais le record en matière de toiles, pour ce rendez-vous, reste sa 4e édition avec 166 oeuvres exposées. Des oeuvres produites par vingt-neuf artistes dont une de France.