Tunisie: Ligue des champions - L'EST et Pyramids FC à pied d'OEuvre - A l'heure du match !

Les coleaders du Groupe D, l'Espérance de Tunis et Pyramids FC, sont déjà à pied d'oeuvre à Tunis en prévision de leur explication de samedi. Les "Sang et Or" ont repris les entraînements lundi soir et continuèrent ainsi tout au long de la semaine à raison d'une séance par jour, à l'heure du match, tous les soirs soit à 20h00.

L'adversaire de l'Espérance a choisi de ne pas rentrer au Caire et de rallier directement Tunis à partir de Bamako où il a affronté dimanche dernier Djoliba AC pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de la C1 africaine. Les Cairotes sont depuis avant-hier à Tunis, ayant, en effet, fait le choix de faire leur préparation sur place. Ils logent dans un hôtel de la capitale et s'entraînent au Stade annexe de Radès.

Shennawy et Adel avec le groupe

Les échos du rassemblement de Pyramids à Tunis sont plutôt bons. En effet, le staff technique a récupéré deux joueurs qui ont manqué à l'appel à Bamako. Il s'agit du gardien de but Ahmed Shennawy et de l'ailier gauche Ibrahim Adel qui ont regagné le camp de base de l'équipe à Tunis. Tout comme Mayelé et Jabr.

Sasse opérationnel dans deux semaines

Si le coach de Pyramids, Krunoslav Jurčić, peut compter sur Ahmed Shennawy et Ibrahim Adel dès ce samedi, l'entraîneur de l'Espérance, Laurentia Reghecampf, devra attendre deux semaines pour voir un de ses joueurs cadres, Yan Sasse, taper de nouveau dans le ballon et réintégrer les entraînements collectifs.

L'absence du Brésilien commence à se faire ressentir, notamment au niveau de la transition rapide du jeu. Son remplaçant, Abdramane Konaté, semble ne pas avoir le même souffle. Il en a manqué en tout cas à Luanda, vendredi dernier.

Pourvu qu'il retrouve ses prouesses ce samedi face à Pyramids dans un match où les erreurs ne seront pas permises. Être dans un jour sans, ce samedi, ne peut être toléré. Car la qualification aux quarts de finale, en pôle position du Groupe D, se jouera, en grande partie, lors de la prochaine explication entre les co-leaders à Radès. Les "Sang et Or" auront l'avantage d'évoluer à domicile. Il faudra profiter du soutien indéfectible du public pour arracher les trois points de la victoire, ce qui faciliterait considérablement la tâche au match retour au Caire.