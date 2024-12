Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Coup de reins de l'ASK et de la JSK

Duel à distance au sommet de la hiérarchie entre Kasserinois et Aghlabides dans le groupe B, alors que La Chebba s'enfonce davantage. En poule A, Korba, Mégrine et Jendouba mènent le bal et la chute vertigineuse du CSHL se poursuit.

Quatre formations se détachent donc en tête des groupes A et B du championnat de la Ligue 2, alors que, pour le maintien, jusque-là, tout est de l'ordre du possible mathématiquement parlant, avec plusieurs clubs situés dans un mouchoir de poche. En marge de la 8e ronde de L2, des enseignements ont, certes, été tirés, mais ce qui est à noter en haut du pavé est en rapport avec la persévérance d'un quatuor qui semble imperturbable, même si, parfois, l'un comme l'autre marque le pas.

Récemment, dans le groupe B, le mano à mano entre l'AS Kasserine, leader, et la JS Kairouanaise, dauphin, se poursuit alors que ce tandem a même creusé l'écart au classement, par rapport à un trio composé de l'OCK, de l'OSB et d'Agareb. En l'état donc, grâce à leurs succès respectifs aux dépens de Jerba Midoun et Bouhajla, Kasserinois et Aghlabides caracolent toujours en tête et leur duel à distance ne peut qu'apporter davantage d'indécision à la lutte pour le titre.

Cependant, derrière les deux meneurs, si Kerkennah a accusé le coup à la réception du Sfax RS, l'OSB et Agareb ne lâchent pas l'affaire et gardent un pied sur le podium. Plus bas dans la hiérarchie à présent, seul Sakiet Eddaïer et à un degré moindre l'AS Jelma ont de la marge et peuvent voir venir.

Sur ce, volet clubs ayant réalisé une bonne affaire lors la ronde précédente, le Sfax RS et le SG, vainqueurs respectifs de l'OCK et du CS Chebba, se sont donné un court répit et peuvent quelque peu souffler. Ainsi, en venant à bout du Croissant Chebbien, la Stayda a bondi au classement alors que les Chebbiens s'enfoncent davantage dans les méandres de la hiérarchie.

Coriaces Arianais et Mokninois

Dans le groupe A maintenant, les Capbonais de Korba, leaders de poule, se retrouvent à présent sous la menace directe de Mégrine Sport, vainqueur de l'ES Radès lors d'un derby dominé de la tête et des épaules par l'AMS. Accroché à son tour du côté d'Oued Ellil, le CS Korba voit les banlieusards fondre sur lui. Sur la 3e marche du podium à présent, à deux encablures du dauphin mégrinois, Jendouba s'accroche même si les Nordistes n'ont pu forcer la décision chez les Fatimides de Mahdia.

Dans le groupe A, cette ronde n'a pas été profitable à trois formations qui ont raté l'opportunité de recoller aux premières loges. Ainsi, l'AS Marsa a subi la loi de l'AS Ariana (Bouguerra a été remercié et c'est Mounir Rached qui lui a succédé), Kalaâ Sport s'est fait surprendre dans son fief par le Sporting Moknine et l'ESHS n'a pu venir à bout de Msaken lors d'un derby du Sahel résolument orienté vers l'offensive. Enfin, tout comme les Chebbiens en poule B, en poule A, rien ne va plus pour le CSHL.