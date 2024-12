Afrique: Le Président João Lourenço est déjà en Afrique du Sud

Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce mercredi après-midi en Afrique du Sud, où il va effectuer une visite d'État à l'invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans le but de créer une nouvelle dynamique dans la coopération bilatérale.

À la base aérienne de Waterkloof, le Chef de l'État angolais, accompagné de la Première dame, Ana Dias Lourenço, a reçu les salutations de bienvenue des autorités gouvernementales sud-africaines, des membres du gouvernement angolais et du personnel de l'ambassade d'Angola en Afrique du Sud.

L'ordre du jour de visite d'État de João Lourenço ne commence que jeudi et prévoit une rencontre avec Cyril Ramaphosa, après les honneurs solennels au Palais "Union Buildings".

Des conversations suivront entre les deux délégations gouvernementales, qui discuteront du renforcement de la coopération dans des domaines tels que l'énergie, la défense, l'enseignement supérieur, l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport, entre autres.

Les conversations aboutiront à la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'accord, instruments qui régiront l'avenir des relations entre l'Angola et le pays de Nelson Mandela.

Un autre moment fort de cette intense journée de visite, à Pretoria, sera le Forum des Affaires Afrique du Sud-Angola, où le Président João Lourenço prendra la parole pour présenter les opportunités de coopération potentielle de l'économie angolaise.

Le Président de la République rentre au pays jeudi.

L'Angola et l'Afrique du Sud entretiennent des relations amicales et de coopération de longue date. Ces dernières années, les gouvernements renouvellent leurs engagements bilatéraux pour relever les défis économiques et promouvoir les réformes dans les deux pays.

Ces domaines démontrent que les relations entre les deux pays vont au-delà des aspects économiques et cherchent également à consolider les liens historiques et régionaux qui favorisent le développement durable et la stabilité politique, pour le bien-être de leurs peuples et nations respectifs.