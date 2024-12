Angola: La vente de 30% des actions de BODIVA renforce le système financier

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Ottoniel dos Santos, a estimé mercredi, à Luanda, que la vente de 30% des actions de la Bourse de la Dette et des Valeurs d'Angola (BODIVA) envoie un signal clair d'engagement envers la démocratisation du capital et renforcement du système financier.

Intervenant lors de la cérémonie d'admission des actions BODIVA à la négociation sur le Marché de la Bourse (MBA), le secrétaire d'État a rappelé qu'avec la vente des 180 mille actions prévues, au prix de 13 259 kwanzas par action, l'État a collecté des recettes de plus de deux milliards de kwanzas.

"Ce montant n'est pas seulement une démonstration de réussite financière, mais aussi un indicateur du potentiel transformateur des privatisations pour renforcer l'économie", a-t-il souligné.

Selon le secrétaire d'État, la Bourse est l'un des piliers essentiels d'une économie moderne et résiliente, en plus de jouer un rôle central dans la mobilisation de l'épargne, le financement de projets stratégiques, la diversification de l'économie et la création de richesse et d'emplois.

"Un marché boursier dynamique et inclusif est un moteur de croissance durable, capable d'attirer les investissements, de générer des revenus et de promouvoir l'entrepreneuriat", a-t-il souligné.

Ottoniel dos Santos a estimé, en revanche, que le Programme de Privatisation (PROPRIV), dans lequel s'inscrit cette opération, outre une stratégie de cession des actifs publics, est un pari sur la capacité du secteur privé à diriger la création de valeur et innovation.

A l'occasion, la présidente du Conseil d'Administration de BODIVA, Valentina Filipe, a fait savoir que le placement de 30% du capital social de BODIVA sur le marché, avec une demande qui a dépassé les attentes, est une preuve de son importance dans le système financier angolais et la crédibilité de l'entreprise.

La responsable a expliqué qu'en tant que société cotée, BODIVA a la responsabilité de continuer à être un exemple de bonne gouvernance, de transparence et de dynamisme sur le marché des capitaux.

BODIVA, a-t-elle déclaré, «a l'opportunité de bénéficier, à partir d'aujourd'hui, d'une position plus forte pour favoriser les relations et la coopération avec ses homologues internationaux, notamment en Afrique et en Europe, ainsi que pour attirer l'intérêt des investisseurs internationaux ».

"Nous continuerons à nous engager dans la mise en oeuvre du plan stratégique, en mettant l'accent sur l'augmentation de la capitalisation boursière, l'attraction de nouveaux émetteurs et l'élargissement de la base d'investisseurs", a-t-elle souligné.