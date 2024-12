Madagascar: Une journée d'élection émaillée d'incidents

Les électeurs de la capitale sont allés aux urnes en étant bien conscients de l'importance de leur choix et en faisant preuve d'une certaine vigilance. Des incidents ont perturbé cette journée du 11 décembre et ont donné lieu à des réactions courroucées d'électeurs. Les dénonciations d'anomalie ont été faites à de nombreuses reprises et les bureaux de vote ont connu une affluence importante.

Une journée d'élection émaillée d'incidents

Durant ces derniers jours, les appels au vote des électeurs par les candidats se sont multipliés. L'importance du choix qui serait fait par les Tananariviens a été soulignée plusieurs fois. L'envie d'un changement dans la gestion de la capitale était notable chez les habitants de la capitale, oppressés par l'atmosphère de pauvreté dans laquelle ils vivent. Le changement était le maître mot de ceux qui se présentaient à leur suffrage.

La bataille électorale s'annonçait rude entre ceux qui le prônaient et la candidate investie par le pouvoir. Le prestige du fils du président du TIM, Tojo Ravalomanana a fait penser qu'il était le favori de cette course à la mairie d'Antananarivo. Mais la PDS sortante bénéficiant du soutien de l'État avait d'importants atouts à faire valoir. La puissante campagne de communication mise à sa disposition et les dons matériels faits aux classes défavorisées sont venus perturber le jeu électoral.

Ses adversaires ont fait part de leur défiance vis-à-vis de ce qu'ils appellent des pratiques déloyales. Le chef de l'État lui-même est intervenu dans sa campagne en indiquant de manière habile le bon choix à faire par les électeurs. La délivrance d'ordonnances par le tribunal pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales a suscité une certaine suspicion chez de nombreux citoyens. Lors de cette journée du 11 décembre, de nombreux mouvements de protestation ont eu lieu dans certains bureaux de vote.