Madagascar: Navire-Hôpital Africa-Mercy - Départ demain pour un retour en février

Après avoir jeté l'ancre au port de Toamasina au début du mois de février, le navire-hôpital Africa Mercy quittera temporairement Madagascar le 13 décembre, informe le ministère de la Santé publique. Ce départ s'inscrit dans le cadre de sa maintenance annuelle, indispensable à la poursuite de sa mission d'excellence humanitaire. Le retour de l'Africa Mercy est prévu en février 2025 tout en sachant que c'est le fruit d'un partenariat solide entre le Gouvernement malgache et l'organisation internationale Mercy Ships.

Cela incarne non seulement la continuité de cette collaboration, mais aussi la vision partagée d'un avenir où chaque Malgache aura accès à des services de santé modernes et accessibles. Dans son communiqué, le ministère de la Santé publique n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers Mercy Ships pour son engagement exemplaire et réaffirme sa détermination à poursuivre cette dynamique en 2025, pour le bien-être et la santé de tous les Malgaches.

Interventions

Ce partenariat illustre la volonté commune du gouvernement malgache et cette organisation internationale de renforcer le système de santé national et de répondre aux besoins de la population, en particulier les plus vulnérables. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec Mercy Ships, veille à ce que ce départ temporaire soit compris comme une étape nécessaire pour garantir l'efficacité et la durabilité des interventions à venir. Les soins de cette organisation internationale ont permis de transformer la vie de milliers de Malgaches par le biais des soins chirurgicaux gratuits et de qualité, notamment la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie orthopédique, la cataracte, la chirurgie plastique reconstructive.